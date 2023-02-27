В YouTube Music появится новая опция

На видеохостинге YouTube уже давно начали появляться видео в формате подкастов, теперь такой вид контента появится и в YouTube Music.

Об этом сообщил глава отдела подкастов в YouTube Кай Чак.

«Вскоре мы начнем добавлять как аудио-, так и видеоподкасты в YouTube Music для пользователей в США, что сделает подкасты более видимыми и доступными. Это поможет сделать подкасты, которые пользователи уже любят на YouTube, доступными всегда, когда им более удобно слушать», — сказал представитель YouTube.

Он уточнил, что в дальнейшем функция появится в других регионах. Инструменты для создания подкастов появятся в YouTube Studio. Со временем в 2023 году создатели контента смогут добавлять аудиоподкасты на YouTube через RSS-каналы.

По предварительной информации, фоновое прослушивание подкастов будет доступно бесплатно. Без подписки на YouTube Music будет присутствовать реклама. Также пользователи могут переключаться между видео- и аудиоверсиями эпизодов подкастов.

Как сообщал Курсор, после ноябрьских изменений политики YouTube и запрета на нецензурную лексику площадка начала снимать монетизацию не только новых, но и старых роликов, выпущенных до старта ограничений.

Отмечается, что видеохостинг перестал разделять брань на степени грубости и стал «относиться одинаково» ко всей ненормативной лексике: под запрет попали не только более грубые выражения на букву F, но и слово «crap» («дерьмо»).

Запрет также не зависит от тематики канала. Это особенно возмутило игровых блогеров, поскольку часто они не могут предусматривать свои реакции на «скримеры» и другой неожиданный или пугающий контент в играх.

Также мы информировали о том, что YouTube ввел плату за просмотр видео с высоким качеством. Многие пользователи стали обращаться с вопросами о нововведении YouTube. Они получили сообщения, что для просмотра видео в высоком качестве (2160p и выше) появляется сообщение о Premium-подписке.