YouTube ограничил монетизацию старых роликов за нецензурщину

Блогеры жалуются на отмену монетизации за старые ролики даже за одно слово на протяжении всего видео, к тому же сервис не уведомлял их об этом.

После ноябрьских изменений политики YouTube и запрета на нецензурную лексику площадка начала снимать монетизацию не только новых, но и старых роликов, выпущенных до старта ограничений.

Об этом пишет портал Sostav.

Отмечается, что видеохостинг перестал разделять брань на степени грубости и стал «относиться одинаково» ко всей ненормативной лексике: под запрет попали не только более грубые выражения на букву F, но и слово «crap» («дерьмо»).

Запрет также не зависит от тематики канала. Это особенно возмутило игровых блогеров, поскольку часто они не могут предусматривать свои реакции на «скримеры» и другой неожиданный или пугающий контент в играх.

До перемен YouTube классифицировал бранные выражения на уровни серьезности: легкую, умеренную, сильную и экстремальную. Умеренные выражения можно было использовать в течение первых 30 секунд видео без потери монетизации, наименее грубые hell и damn можно было даже помещать на обложку ролика.

Теперь «легкие» ругательства исключены из списка запрещенных, а остальные получили одинаковую цензуру — монетизацию за такое нарушение могут снять. Блогеры пожаловались на отмену монетизации за старые ролики даже за одно слово на протяжении всего видео. Они также заявили, что YouTube не уведомлял их об этом.

Кроме того, под ограничения попал жестокий контент, а также сцены сексуального характера – на такой контент были наложены ограничения. Раньше сцены можно было показывать в играх, но не в реальной жизни.

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