YouTube вводит плату за просмотр видео с высоким качеством

Видео на YouTube в высоком качестве, по всей видимости, скоро просматривать можно будет только владельцам Premium-подписки. Пока Google начала тестирование этой опции.

Многие пользователи стали обращаться с вопросами о нововведении YouTube. Они получили сообщения, что для просмотра видео в высоком качестве (2160p и выше) появляется сообщение о Premium-подписке.

Интересно, что такие уведомления получают и обладатели премиум-подписки, и те, кто не платит за видеохостинг, сообщает portaltele.

Впервые о таких сообщениях стало известно около месяца назад. Видимо, разработчики YouTube запускают тест на произвольно выбранных пользователях.

Вряд ли сообщение о Premium-подписке является ошибочным, поскольку больше похоже на запуск компанией новой финансовой политики. Ранее у пользователей без платной подписки стали появляться демонстрации нескольких коротких рекламных вставок перед видео, их число доходило до десяти.

Пока Google не комментировал таких нововведений, но очевидно планирует больше монетизировать видеохостинг и поэтому тестирует разные виды подписок перед массовым запуском.

Ранее Курсор писал, что Apple обновила список устаревших устройств. iPhone 6 наверняка останется в памяти многих пользователей Apple, поскольку это был первый смартфон компании со значительно большим дисплеем, чем у его предшественников.

Также мы информировали, что ученые создали резиновый компьютер. Мягкий компьютер, созданный из резиновых блоков с прожилками серебристо-резиновой смеси, может выполнять простые вычисления после сжатия.