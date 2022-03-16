Владелец российских Вконтакте и Mail.ru заявил о возможном дефолте

Представители интернет-холдинга Mail.ru Group заявляют, что закрытие торгов в начале месяца привело к том, что компания находится грани технического дефолта по облигациям.

VK Holding находится под угрозой дефолта. Компания не может расплатиться с владельцами ценных бумаг. Их торги на бирже были приостановлены в начале марта 2022 года из-за санкций, и сейчас нет суммы, способной покрыть все обязательства.

Российский интернет-холдинг Mail.ru Group находится на грани технического дефолта по облигациям на 400 млн долларов со сроком погашения в 2025 году под 1,625%.

Возможность этого возникла после полного прекращения торгов глобальными депозитарными расписками (GDR) холдинга на Лондонской фондовой бирже.

«Если компания не сможет успешно провести переговоры с держателями облигаций и не выплатит соответствующую сумму основного долга по облигациям в течение трех дней с даты наступления срока платежа или не выплатит проценты в течение 14 дней, наступит событие дефолта в соответствии с условиями и положениями выпуска облигаций», –говорится в заявлении холдинга.

Курсор ранее писал, что в Facebook и Instagram запретили желать смерти путину. Не так давно компания Meta, которой принадлежат социальные сети Facebook и Instagram, разрешала украинским пользователям желать президенту россии* владимиру путину смерти. Однако после давления российских властей компания, судя по всему, решила изменить свою политику.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!