Вода на Земле древнее Солнца: что выяснили ученые

Во Вселенной может быть много экзопланет, содержащих воду, и они могут быть пригодными для жизни.

Группа астрономов считает, что вода на Земле зародилась в межзвездном пространстве пять миллиардов лет назад, и она древнее Солнца.

Об этом сообщает Nature.

В подтверждение своего мнения ученые обнаружили проблеск водяных паров вокруг молодой звезды V883 Ориониса, что позволило измерить соотношение двух ключевых версий воды в звездной системе.

Результаты показали, что состав воды похож на содержание воды во многих телах нашей Солнечной системы, тем самым эксперты считают, что большая часть воды на нашей планете происходит из межзвездной пыли, существовавшей до рождения Солнца.

Известно, чтоV883 Орионис окружена пространством газа и пыли — известным как протопланетный диск, из которого могут появиться планеты, кометы, которые могут быть носителями воды в виде льда и другие небесные тела.

Астроном из Национальной радиоастрономической обсерватории Джон Тобин говорит, что есть веские причины полагать, что вода, которая наконец попадает на диск и в кометы, образовалась еще до того, как сформировалась звезда. Эти молекулы воды образовались в межзвездном пространстве на поверхностях очень крошечных пылинок, добавил он.

Недавно исследователи сообщили, что в ближайшее время мимо Земли пройдут пять крупных астероидов, которые могут быть угрозой для нашей планеты, так как космос является непредсказуемым местом.

Напомним, ученые выяснили, что может спасти Землю. Научная группа изучила три мельчайшие частицы пыли, собранные на поверхности древнего 500-метрового астероида Итокава, который был доставлен на Землю зондом Хаябуса-1 Японского космического агентства. Согласно результатам исследования, астероид Итокава, находящийся на расстоянии 2 млн км от Земли и имеющий размер примерно моста Харбор-Бридж в Сиднее, очень устойчив к разрушению и столкновениям.