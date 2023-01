Неожиданное открытие: Ученые выяснили, что может спасти Землю

Команда ученых изучила три крошечные частицы пыли, собранные с поверхности древнего 500-метрового астероида Итокава, доставленного на Землю зондом Хаябуса-1 Японского космического агентства. Результаты исследования показали, что астероид Итокава, который находится в 2 млн км от Земли и размером примерно с мост Харбор-Бридж в Сиднее, трудно разрушить и он устойчив к столкновениям.

Об этом сообщает Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ведущий автор профессор Фред Журдан, директор Западно-австралийского изотопного центра аргона, входящего в состав Центра Джона де Лаэтера и Школы наук о Земле и планетах в Кертине, сказал, что команда также обнаружила, что Итокава почти так же стар, как и сама Солнечная система.

«В отличие от монолитных астероидов, Итокава не является цельным куском камня, а принадлежит к семейству груд щебня, что означает, что он полностью состоит из рыхлых валунов и камней, почти половина из которых представляет собой пустое пространство», — сказал профессор Журдан.

«Время выживания монолитных астероидов размером с Итокава, по прогнозам, составит всего несколько сотен тысяч лет в поясе астероидов. Огромное столкновение, которое разрушило монолитный родительский астероид Итокавы и образовало Итокаву, произошло по крайней мере 4,2 млрд лет назад. Такое поразительно долгое время выживания для астероида размером с Итокава объясняется амортизирующей природой материала груды щебня. Мы обнаружили, что Итокава похожа на гигантскую космическую подушку, которую очень трудно разрушить», — добавил он.

Соавтор, доцент Ник Тиммс, также из Школы наук о Земле и планетах Кертина, сказал, что долговечность астероидов из кучи щебня ранее была неизвестна, что ставит под угрозу способность разрабатывать стратегии защиты в случае, если один из них несется к Земле: «Теперь, когда мы обнаружили, что они могут выжить в Солнечной системе почти на протяжении всей ее истории, их должно быть больше в поясе астероидов, чем считалось ранее. Есть больше шансов, что, если большой астероид мчится к Земле, то он будет груда щебня».

«Если астероид обнаружен слишком поздно для кинетического толчка, то мы потенциально можем использовать более агрессивный подход, например, использовать ударную волну близкого ядерного взрыва, чтобы сбить с курса груду обломков астероида, не уничтожив его», — отметил он.

