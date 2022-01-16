Впервые в истории клип на YouTube набрал 10 млрд просмотров

Клип на песню «Baby Shark» в исполнении Хоуп Сегоин стал самым просматриваемым видео на платформе YouTube .

Впервые в истории YouTube видео с детской песней «Baby Shark» было просмотрено 10 миллиардов раз. Песня достигла рекордной отметки 13 января.

Об этом пишут Экономические новости.

В ноябре 2020 года СМИ заявили, что это видео стало самым просматриваемым на платформе, вытеснив видео на песню Despacito c первого места и установив новый рекорд.

Песня «Baby Shark» была выпущена в июне 2016 года и стала предметом обсуждения в мире благодаря фразе tu-tu tu-rutu-tu. Хит исполнила 10-летняя корейско-американская певица Хоуп Сегоин, а видео было записано корейской образовательной компанией Pinkits. В видеоролике ребята поют и исполняют танец акулы на фоне анимации об акулах и их семьях.

Создатели ролика признаются, что видео Baby Shark оказалось настолько популярным, что они даже не могли ожидать его невероятного успеха.

Курсор также писал, что Роскомнадзор угрожает заблокировать YouTube. Роскомнадзор требует от концерна Google, чтобы YouTube разблокировал канал «RT auf Sendung». В Германии возбуждено дело против российского госканала RT за обход важного требования для выдачи лицензии на вещание.

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