Впервые в Израиле: технология искусственного интеллекта обеспечила прорыв в диагностике рака

Пациенты смогли начать персонализированное лечение в течение одного дня, поскольку технология Imagene делает геномный анализ опухоли мгновенно.

Израильская больница утверждает, что она впервые использовала новейшую технологию искусственного интеллекта (ИИ). Благодаря ей пациенты получают немедленные результаты глубокого анализа ДНК их опухоли, на что раньше требовалось несколько дней.

Соответственно раньше начнется процесс лечения, что во многих случаях является решающим фактором.

Тель-Авивский медицинский центр Сураски объявил на этой неделе об успешном применении ИИ для предоставления немедленного точного геномного анализа двум пациентам с раком мозга.

В самом институте назвали это событие «исключительным».

Врачи использовали израильскую платформу Imagene, которая мгновенно анализирует опухоль и предоставляет углубленный геномный анализ.

Пока этот метод геномного анализа используется только для небольшого количества пациентов, но он становится все более популярным и рассматривается как ключевой при учете особенностей опухолей разных пациентов.

Врачи Сураски объявили, что алгоритмы ИИ обнаружили раковую мутацию, которая привела к появлению опухолей. Выводы были подтверждены тестом ПЦР, и пациенты начали персонализированное лечение в течение одного дня.

«Мы настолько привыкли долго ждать молекулярного тестирования рака, пока состояние пациентов ухудшается, что такая прорывная технология, позволяющая начать лечение в течение одного дня, является исключительной», — сказал профессор Идо Вольф, директор отделения онкологии в Сураски.

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