Впервые за 100 лет: возле Земли пролетит огромный астероид

20 августа, в субботу, рядом с нашей планетой пролетит астероид, который больше египетских пирамид в Гизе. Подобное произойдёт впервые более чем за сотню лет.

По данным ученых, астероид под названием 2019 AV13 имеет длину от 100 до 230 метров.

Об этом сообщает Newsweek.

Иначе говоря, его габариты можно сопоставить с пирамидой Хеопса, которой около 4,5 тысяч лет.

Эксперты прогнозируют, что космический объект со скоростью приблизительно 32 тысячи км будет приближаться к поверхности Земли и преодолеет на своем пути 13,8 лунных расстояний. Именно столько разделяет нашу планету и Луну. В последний раз 2019 AV13 располагался так близко к Земле более 100 лет, в 1914-ом, а вот следующий раз прогнозируется в 2113 году.

«Интервал в 100 лет между событиями — сугубо статистическая конструкция, основанная на количестве объектов определенного размера, их орбитах и произвольном расстоянии, поэтому 100 лет – это среднее значение. На самом деле так же вероятно, что у нас будет еще одно подобное близкое приближение в следующем году, как мы это сделаем через столетие», — рассказал директор обсерватории The Spaceguard Center Джей Тейт.

По словам ученых, риск столкновение любого крупного астероида с Землей крайне низок. Эксперты призывают не беспокоиться об опасных последствиях для нашей планеты из-за этого космического объекта. Тем не менее, из-за своих размеров этот астероид относится к категории потенциально опасных.

Кстати, недавно «Курсор» рассказывал, что исследователи нашли новый способ, который поможет разгадать тайны Вселенной.

Кроме этого, мы сообщали, что астрономы получили новые фото сверхмассивной черной дыры, которая находится на расстоянии 55 миллионов световых лет от Земли в центре галактики Мессье 87 (M87). На них можно рассмотреть её слои и «фотонное кольцо».