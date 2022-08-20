Ученые нашли новый способ разгадать тайны Вселенной

Лаборатория подземной физики Stawell (SUPL) построена на заброшенном золотом руднике в Австралии, и ее цель состоит в том, чтобы использовать свое уникальное положение на земном шаре, чтобы, наконец, уловить сигналы от загадочного материала, который, как считается, пронизывает вселенную.

Об этом сообщает ANSTO.

Десятилетия астрономических наблюдений показывают, что в космосе гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Гравитационные эффекты не имеют смысла, если исходить из количества видимой массы материи, что приводит астрофизиков к выводу, что существует гораздо больше материи, которую мы не можем видеть. Эта так называемая темная материя не излучает и не взаимодействует со светом и редко взаимодействует с обычной материей.

Однако иногда частица темной материи может столкнуться с атомом обычной материи и произвести заметный сигнал, хотя обычно их невозможно отличить от всех других взаимодействий, постоянно происходящих вокруг нас. Но если убрать все эти отвлекающие факторы, теоретически вы сможете обнаружить темную материю.

Сам детектор представляет собой резервуар, содержащий 50 кг сверхчистых кристаллов йодида натрия, которые испускают вспышки света при попадании в них пролетающей частицы. Чрезвычайно чувствительные датчики света постоянно наблюдают за вспышками на предмет любых таких сигналов. Другие частицы, такие как нейтрино, могут производить аналогичные вспышки, но обычно они одновременно производят сигналы в жидком сцинтилляторе. Любые вспышки, происходящие только в йодиде натрия, могут оказаться неуловимой темной материей.

Главным преимуществом SUPL является его расположение. Предыдущие детекторы темной материи были сосредоточены в Северном полушарии, поэтому создание детектора на другом конце света может помочь подтвердить или исключить некоторые интригующие сигналы, о которых сообщали эти более ранние эксперименты.

Ранее Курсор писал, что в Китае создали самое сильное в мире устойчивое магнитное поле. Китайские ученые установили новый мировой рекорд по самому сильному устойчивому магнитному полю, когда-либо созданному на Земле.

Астрофизики, вероятно, нашли загадочный источник нейтрино высоких энергий. Новое исследование подтвердило, что некоторые из самых ярких и энергичных объектов во Вселенной являются таинственным источником высокоэнергетических космических нейтрино.

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