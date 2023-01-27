Вращение ядра Земли замедлилось: ученые рассказали, чем это чревато

Ученые Ян И и Сун Сяодун из Пекинского университета изучили сейсмические волны, проходящие через Землю в результате почти идентичных землетрясений с 1960-х годов. Они заметили существенные различия в моделях волн и времени прохождения сквозь Землю. Это свидетельствует об изменениях скорости вращения земного ядра, констатировали исследователи.

Об этом пишет CNN.

Ученые уверены, что ядро планеты раньше вращалось быстрее, чем мантия Земли. По словам исследователей,с 2009 года вращение ядра замедлилось.

В своем исследовании они пишут, что полученные ими данные указывают, что внутреннее ядро почти прекратило вращение в последнее десятилетие и, возможно, начнет обратное движение. Наблюдая за моделями волн между 1980 и 1990 годами, очевидны явные изменения. При этом в период с 2010 по 2020 год, особых изменений нет, пояснил Сяодун.

Однако, как заверили ученые, это не нанесет ощутимого влияния на магнитное поле Земли, которое и создается движением земного ядра. Внутреннее ядро не останавливается полностью, сказал Сяодун и пояснил, что это открытие «означает, что внутреннее ядро теперь более синхронизировано с остальной частью планеты, чем десять лет назад, когда оно вращалось немного быстрее». Иными словами, человечеству это ничем не грозит, зато ученые получат новые данные, которые помогут в дальнейшем изучении нашей планеты.

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