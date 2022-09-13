Вышла iOS 16: что получат пользователи Apple

Новую операционную систему анонсировали еще в июне и ее могли загрузить участники бета-тестирования. По их словам, iOS 16 не является революционной, но при этом получила ряд полезных обновлений.
Новую прошивку поддерживают следующие устройства:
- iPhone 8, 8 Plus;
- iPhone X;
- iPhone XR;
- iPhone XS, XS Max;
- iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max;
- iPhone SE 2020;
- iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, Pro Max;
- iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, Pro Max;
- iPhone SE 2022.
Разумеется, недавно представленное 14-е поколение iPhone изначально работает на новой версии операционной системы.
Новые функции iOS 16
Разработчики изменили экран блокировки, обновили «Сообщения», «Дом», «Кошелек» и «Карты», разрешили использовать «Фитнес» без Apple Watch, а также добавили хранения фото и видео всей семьи в общем облаке.
Помимо этого, появилась функция Always On Display. Благодаря ей пользователи видят время, уведомления, дату и другие системные данные, даже если экран выключен. При этом он потребляет минимум энергии, как это реализовано в Apple Watch.
Помимо смартфонов, новую прошивку по названию watchOS 9 получат Apple Watch. Она не будет поддерживать Apple Watch 3, обновление доступно лишь для владельцев Series 4/5/6/7 и бюджетных SE. Новые ПО для планшетов, ноутбуков и компьютеров, которые получили названия iPadOS 16 и macOS 13, выйдут как минимум в октябре.
Стоит ли загружать iOS 16?
Зачастую в первый день огромное количество пользователей загружают новое программное обеспечение, из-за чего процесс обновления может занять длительное время. Также в большинстве случаев в новых версиях iOS встречается много багов и ошибок. Именно поэтому лучше не торопиться и подождать, пока разработчики выпустят более стабильную версию с устранением разных недочетов.
Ранее «Курсор» сообщал, что Apple сняла с продажи прошлогодние iPhone.