Взлом мозга: ученые научились считывать мысли во время МРТ

Технология распознавания мыслей в первую очередь поможет тем людям, которые лишены возможности говорить или печатать.

Разработки ученых в области изучения мозга никогда не прекращаются. Исследователи и раньше научились расшифровывать мысли, однако для этого требовалось вживление чипов глубоко в мозг.

Теперь для считывания и распознавания мыслей не требуется непосредственный контакт, сообщает Science Alert.

«Взломом» человеческого мозга теперь возможен даже на расстоянии — во время прохождения МРТ-диагностики.

Пока не дословно, но в общих чертах ученые могут понять, о чем думает человек. Нейробиологи из Университета Техаса разработали метод расшифровки человеческих мыслей на расстоянии, используя функциональную магнитно-резонансную томографию (фМРТ).

Поток насыщенной кислородом крови отслеживался и анализировался с помощью фМРТ. Когда клеткам мозга требуется больше кислорода, тогда и измерялась активность мозга.

Конечно, нейробиологи не могут добиться дословной расшифровки, но вполне способны понять, о чем думают люди. Автор исследования Александр Хут рассказал, что даже 20 лет назад ученые даже не представляли такую возможность.

Сканирование мозга трех участников эксперимента — женщины и двух мужчин в возрасте от 20 до 30 лет — и прослушивание 16 часов различных мелодий и записанных радиопередач отмечалось на сканере.

Эти записи прошли через специальный компьютерный алгоритм, который авторы назвали «декодером». Он сравнивал паттерны в записях активности мозга.

Александр Хут пояснил, что на основе данных фМРТ алгоритм способен создать историю, которая, по мнению ученых, совпадает с сюжетом песни или радиопередачи. «Декодер» в итоге мог определить, какую радиопередачу или музыку слушалучастник эксперимента в тот или иной момент.

По словам авторов, «декодер» нуждается в доработке, он еще не может достаточно точно восстановить события и описать сюжет, но эксперимент будет продолжаться и «декодер» будут совершенствовать, чтобы его могли использовать люди, которые не могут говорить или печатать.

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