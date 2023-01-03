Windows 11 до сих пор не дотягивает до предшественницы в основном параметре — эксперты

Последние версии ОС все еще «обмениваются ударами друг с другом», как это было еще в самом начале, когда Windows 11 только появилась.

Microsoft выпустила Windows 11 больше года назад и с тех пор постоянно еt совершенствует. С самого начала некоторые пользователи заявляли, что разница с предыдущей версией ощутима слабо. То же самое показывали и тесты. Новые проверки показывают, что ситуация не изменилась.

Об этом пишет портал Neowin.

Так, на мероприятии Architecture Day 2021 Intel поделилась основными деталями дизайна своей архитектуры процессоров Alder Lake и тогда же заявила, что Windows 11 была оптимизирована таким образом, чтобы в полной мере использовать преимущества гибридной архитектуры производительности Alder Lake и новой технологии Thread Director, помогающей планировать задачи в новой операционной системе Microsoft.

Сама Microsoft заверила, что Windows 11 была разработана таким образом, чтобы получить максимальную отдачу от аппаратного обеспечения. Так ли это было? В тот момент нет. Заявления начали подтверждаться только со временем, после обновлений, исправлений и дополнений. Но проблема в том, что Windows 11 только равнялась с Windows 10, а не опережала ее.

PCWorld протестировал процессор Raptor Lake-S Core i9-13900K на Windows 11 22H2 и сравнил его с Windows 10 22H2. Хотя, безусловно, есть примеры, когда Windows 11 оказалась лучше, было также много сценариев, когда это было не так, и Windows 10 выходила вперед во многих случаях.

В целом похоже, что последние версии Windows 11 и Windows 10 все еще «обмениваются ударами друг с другом», как это было еще в самом начале, когда Windows 11 только появилась. Как правило, разница в производительности в ту или иную сторону измеряется однозначным числом.

Как сообщал Курсор, эксперты провели ряд тестов Windows 10 и Windows 11 и пришли к выводу, что новая ОС немного мощнее своего предшественника.

Также Курсор информировал о том, что Microsoft лишил россиян возможности обновить компьютеры до Windows 11.