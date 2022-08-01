Xiaomi представила рюкзак со встроенным вентилятором

Компания Xiaomi выпустила рюкзак, сзади которого встроен вентилятор, охлаждающий спину. Такая конструкция будет очень полезна в условиях жаркого лета.

Компания Xiaomi выпустила новый продукт под своим дочерним брендом Korin — рюкзак со встроенной системой охлаждения. Задняя часть оснащена вентилятором, который вращается со скоростью 3500 оборотов в минуту. В конструкции используется энергоэффективный двигатель.

Рюкзак позволяет охлаждать спину пользователя при ношении рюкзака. Также на спину можно положить ноутбук, и система также будет его охлаждать, что важно в условиях жаркого лета.

Производитель отмечает, что новинка изготовлена из водонепроницаемых материалов, а в рюкзак поместятся смартфон, клавиатура, мышь, бумажник, наушники, ноутбук и зонт. Имеется внешний USB-порт для зарядки мобильных устройств. Также имеются специальные ремни с карабинами для крепления рюкзака к чемодану.

Курсор ранее писал, что Qualcomm, Ericsson и Thales начали тестирование 5G в космосе. Ericsson, Thales и Qualcomm планируют объединить усилия для развертывания связи 5G в космосе. Это свяжет наземные ретрансляторы и спутники, что позволит использовать смартфоны, поддерживающие сети пятого поколения, в любом месте — даже там, где используются старые спутники.

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