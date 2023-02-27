Японские ученые совершили прорыв в борьбе с раком

Рак — болезнь, от которой страдают миллионы людей во всем мире.

Исследователи Токийского университета совершили прорыв в борьбе с раком с помощью искусственной ДНК. В лабораторных испытаниях метод эффективно нацеливался и уничтожал клетки рака шейки матки и груди человека, а также клетки злокачественной меланомы у мышей. Команда разработала пару химически синтезированных ДНК в форме шпилек специально для уничтожения раковых клеток. При введении в раковые клетки пары ДНК прикрепляются к молекулам микроРНК (миРНК), которые вырабатываются в избытке при некоторых видах рака.

Работа ученых была опубликована в Journal of the American Chemical Society.

Пары ДНК при присоединении к миРНК распутывались и объединялись, образуя более длинные цепи ДНК, которые активировали иммунный ответ. Этот ответ не только устранил раковые клетки, но и предотвратил продолжение роста рака. Этот инновационный подход отличается от традиционных методов лечения рака и, как ожидается, откроет новую эру в разработке лекарств.

Рак — печально известная глобальная проблема здравоохранения, и современные методы лечения имеют свои ограничения. Но лекарства на основе нуклеиновых кислот, а именно ДНК и РНК, жизненно важных молекул, несущих информацию, могут контролировать биологические функции клеток и, как ожидается, изменят будущее медицины и придадут значительный импульс усилиям по борьбе с раком и другими трудностями. для лечения заболеваний, вызванных вирусами и генетическими заболеваниями.

Исследовательская группа Токийского университета под руководством доцента Кунихико Морихиро и профессора Акимицу Окамото из Высшей инженерной школы была вдохновлена ​​созданием нового противоракового препарата с использованием искусственной ДНК.

Впервые команда смогла разработать нить ДНК в форме шпильки, которая может активировать естественный иммунный ответ, чтобы нацеливаться и убивать определенные раковые клетки. Команда создала искусственные онколитические (убийственные раком) пары шпилек ДНК, называемые oHP. Эти oHP были активированы для формирования более длинных цепей ДНК, когда они столкнулись с короткой (микро) РНК, называемой miR-21, которая сверхэкспрессируется при некоторых видах рака.

По словам ученых, когда искусственные oHPs проникают в клетку и сталкиваются с микроРНК-мишенью, они открываются, чтобы соединиться с ней и сформировать более длинную цепь. Затем это заставляет иммунную систему распознавать присутствие сверхэкспрессированной миР-21 как опасное и активировать врожденный иммунный ответ, что в конечном итоге приводит к гибели раковых клеток.

«Результаты этого исследования являются хорошей новостью для врачей, исследователей, изучающих лекарства, и больных раком, поскольку мы считаем, что они дадут им новые возможности для разработки лекарств и политики в отношении лекарств», — заявили ученые.

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