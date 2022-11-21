Израильские ученые сделали прорыв в лечении рака

Больные раком тестируют лекарство, изготовленное из антител, которые были разработаны с нуля на компьютере в Израиле и чей изобретатель «запрограммировал» их «решать», являются ли клетки, окружающие опухоль, плохими или хорошими. Если испытания, которые проводятся в Австралии, пройдут по плану, то эти антитела будут бороться с клетками, которые помогают опухоли, одновременно усиливая способности клеток, подавляющих рост рака.

Их изобретатель, профессор Янай Офран, сказал, что до сих пор лечение антителами основывалось на антителах человека или животных. Затем они разрабатываются в лабораториях и производятся массово, но конечный продукт сохраняет ограничения исходных антител. Он сказал, что эти ограничения снимаются, когда он создает антитела с нуля на компьютере, а затем производит их из аминокислот в процессе, похожем на 3D-печать.

«Антитела очень успешны, но то, как они используются в медицине сегодня, использует лишь часть их возможностей. Наша миссия состоит в том, чтобы взять антитела и ухватиться за тот факт, что они безопасны, стабильны, просты в использовании и могут оставаться на полке годами, чтобы полностью раскрыть свои возможности», — сказал он.

Офран, профессор Университета Бар-Илан, опубликовал множество рецензируемых исследований своего метода создания антител на компьютере. Они подчеркивают «умное» качество новых антител. Это означает, что вместо выполнения одной функции, например борьбы с одним вирусом, они могут исследовать свое окружение и действовать по-разному, сталкиваясь с разными типами клеток. Офран называет их «нанороботами».

По его словам, новое лечение антителами AU-007 является первым разработанным компьютером антителом, прошедшим испытания на людях. Он был разработан с помощью программного обеспечения искусственного интеллекта в реховотских офисах его стартапа Biolojic Design и проходит испытания в дочерней компании Aulos Bioscience. Сейчас Biolojic работает над несколькими другими методами лечения.

Прорыв Ofran стал результатом кропотливого исследовательского процесса, который включает в себя создание многих миллионов антител и мониторинг их поведения в лаборатории. ПО искусственного интеллекта его команды анализирует данные о том, как ведут себя антитела.

В AU-007 используются антитела, которые могут «чувствовать» или «ощущать» свое окружение и различать клетки, которые, вероятно, помогают или препятствуют развитию опухоли, основываясь на особенностях внешней поверхности клетки, таких как реснички, которые представляют собой выступающие антенноподобные структуры.

«Что мы делаем, так это используем антитела для идентификации клеток, с которыми они встречаются, и активируют клетки, которые могут атаковать опухоль, останавливая при этом клетки, которые помогают опухоли», — пояснил Офран.

Офран надеется, что его работа изменит представление ученых о потенциале антител. По его словам, разработка антител с помощью компьютера открывает возможность сделать их многофункциональными, о чем свидетельствует способность AU-007 усиливать действие клеток, борющихся с раком, но делать обратное с клетками, которые помогают раку.

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