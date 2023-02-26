YouTube начнет требовать оплату за видео высокого качества

В последнее время на YouTube заметен некоторый стагнационный процесс, связанный с отсутствием существенных изменений в функциональности сервиса. Очевидно, что разработчики Google понимают проблему, однако их выводы не вполне эффективны. Вместо проведения мозговых штурмов и внедрения новых инноваций, они решили превратить ранее бесплатную функцию в платную.

Подробнее об этом информирует сайт androidpolice.com.

В настоящее время YouTube тестирует новую премиум-функцию, которая позволяет пользователям просматривать видео с разрешением FullHD (1080p) и повышенным битрейтом. Тем, кто не подписан на Premium, будет доступно только базовое качество 1080p.

YouTube предпринимает этот шаг в рамках тестирования более агрессивной стратегии монетизации, вызванной конкуренцией со стороны других сервисов потокового видео, таких как Netflix и Disney+. Пока неизвестно, как пользователи примут новую премиум-функцию и сможет ли она помочь YouTube увеличить доходы от платформы.

Ранее «Курсор» информировал, что YouTube разрешит добавлять несколько дорожек дубляжа в видео. YouTube планирует разрешить добавление к одному видео нескольких звуковых дорожек на разных языках. Дубляж даст так называемую вторую жизнь старым видео.

Напоминаем, что YouTube Music разрешит создавать собственные радиостанции. Google представляет новую функцию для своего музыкального сервиса YouTube Music, которая позволяет пользователям создавать свои персональные радиостанции на основе любимых исполнителей. Новая функция, называемая Radio Builder, уже доступна для всех пользователей YouTube Music.