YouTube Music разрешит создавать собственные радиостанции

Google представляет новую функцию для своего музыкального сервиса YouTube Music, которая позволяет пользователям создавать свои персональные радиостанции на основе любимых исполнителей. Новая функция, называемая Radio Builder, уже доступна для всех пользователей YouTube Music.

Подробней об этом информирует сайт theverge.

Для использования этой функции нужно зайти в раздел Tune Your Music на главной странице приложения для устройств iOS или Android. При создании пользовательской станции можно выбрать до 30 исполнителей и определить, хотите ли вы слушать только их музыку или также включать композиции похожих музыкантов. Кроме того, вы можете выбрать, какие композиции воспроизводить: уже знакомые вам, только что выпущенные, или их сочетания.

Несмотря на то, что у YouTube Music уже есть множество миксов, создаваемых алгоритмами, функция Radio Builder является идеальным вариантом для тех, кто хочет слушать что-то конкретное, не тратя время на настройку всего плейлиста вручную. Функция была тщательно протестирована в прошлом году и теперь доступна для всех пользователей. Представитель Google, Пол Пеннингтон, подчеркнул, что функция Radio Builder доступна для всех пользователей YouTube Music, независимо от наличия у них платной подписки.

Ранее «Курсор» информировал, что YouTube разрешит добавлять несколько дорожек дубляжа в видео. YouTube планирует разрешить добавление к одному видео нескольких звуковых дорожек на разных языках. Дубляж даст так называемую вторую жизнь старым видео.

Напоминаем, что YouTube ограничил монетизацию старых роликов за нецензурщину. Отмечается, что видеохостинг перестал разделять брань на степени грубости и стал «относиться одинаково» ко всей ненормативной лексике: под запрет попали не только более грубые выражения на букву F, но и слово «crap».