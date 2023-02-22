YouTube разрешит добавлять несколько дорожек дубляжа в видео

YouTube планирует разрешить добавление к одному видео нескольких звуковых дорожек на разных языках. Дубляж даст так называемую вторую жизнь старым видео.

Об этом сообщает портал Business Insider.

По данным издания, функция дубляжа отлично себя показала у видеоблогера MrBeast. Его вирусное видео, где воспроизводится «Игра в кальмара» от Netflix, доступно на 12 языках. Среди них – испанский, португальский и тайский.

Необходимая дорожка включится автоматически в соответствии с установленным языком в браузере. То есть пользователь сразу откроет видео на родном языке.

Как сообщал Курсор, после ноябрьских изменений политики YouTube и запрета на нецензурную лексику площадка начала снимать монетизацию не только новых, но и старых роликов, выпущенных до старта ограничений.

Отмечается, что видеохостинг перестал разделять брань на степени грубости и стал «относиться одинаково» ко всей ненормативной лексике: под запрет попали не только более грубые выражения на букву F, но и слово «crap» («дерьмо»).

Запрет также не зависит от тематики канала. Это особенно возмутило игровых блогеров, поскольку часто они не могут предусматривать свои реакции на «скримеры» и другой неожиданный или пугающий контент в играх.

Также мы информировали о том, что YouTube ввел плату за просмотр видео с высоким качеством. Многие пользователи стали обращаться с вопросами о нововведении YouTube. Они получили сообщения, что для просмотра видео в высоком качестве (2160p и выше) появляется сообщение о Premium-подписке.

Ранее Курсор писал, что Apple обновила список устаревших устройств. iPhone 6 наверняка останется в памяти многих пользователей Apple, поскольку это был первый смартфон компании со значительно большим дисплеем, чем у его предшественников.