Землетрясения позволили лучше изучить ядро Земли: что нашли ученые в недрах планеты

В последнее время планету очень сильно трясет. Однако это сыграло на руку науке, и ученые смогли сделать несколько новых открытий.

Ученые из Университета Канберры провели исследование внутреннего ядра Земли, используя сейсмометры, и пришли к удивительному выводу о структуре планеты.

Подробнее об этом информирует сайт nv.ua.

Оказалось, что внутреннее ядро состоит из нескольких слоев, покрывающих железо-никелевый шар диаметром 650 км. Эта находка является одной из самых значимых за последнее время, поскольку свойства внутреннего ядра Земли были загадкой на протяжении нескольких десятилетий.

Для более детального изучения структуры внутреннего ядра было использовано несколько сейсмометров. Благодаря этому ученые смогли увидеть, как искажаются сейсмические волны, проходя через твердый шар железа и никеля в центре Земли. Исследователи записали формы волны вблизи исходного места землетрясения и в антиподе — прямо противоположном месте на поверхности Земли. Эти данные показали, что волны по-разному проходят через самое внутреннее ядро Земли, толщина которого составляет около 650 километров.

Одним из интересных выводов, сделанных исследователями, было то, что кристаллы железа внутри ядра работают не так, как снаружи. Это открывает новые возможности для более глубокого изучения внутренней структуры Земли и ее свойств. Однако, чтобы получить более точные данные, необходимо проводить дополнительные исследования и использовать новейшие технологии.

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