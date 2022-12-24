Астрономы обнаружили «зефирную» планету

18:50, Сегодня
Общество, Интересные факты
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Фото: pixabay.com

Астрономы объявили, что им удалось идентифицировать красноватую экзопланету, по плотности похожую на зефир.

Новая планета называется TOI-3757b и представляет собой газовый гигант в созвездии Возничего, на расстоянии около 580 световых лет. TOI-3757b совершает один оборот вокруг своей звезды за 3,43 дня.

Статья была опубликована в The Astronomical Journal.

Зефирная звезда была обнаружена космическим телескопом TESS и немного больше Юпитера. Масса Юпитера составляет около 318 масс Земли при средней плотности 1,33 грамма на кубический сантиметр. Средняя плотность TOI-3757b составляет 0,27 грамма на кубический сантиметр. Это чрезвычайно пушистая экзопланета — настолько мягкая, что непонятно, как она могла сформироваться так близко к своей звезде.

Это открытие важно, потому что оно указывает на то, что можно найти планеты с большими газовыми оболочками, которые близко окружают карликовые звезды. Поскольку атмосферы считаются одной из ключевых планетарных особенностей, которые позволяют формироваться и процветать жизни, это будет иметь значение для нашего понимания обитаемости людей на планетах, вращающихся вокруг красных карликов.

Когда-то считалось, что большие планеты, вращающиеся вокруг красных карликов, сложно сформировать, по словам Шабхэма Канодиа, исследователя из лаборатории Земли и планет Института Карнеги и первого автора статьи.

Канодиа объяснил, что до TOI-3757b не было достаточно большой выборки, чтобы найти что-то подобное.

Красные карлики — самые многочисленные звезды Млечного Пути. Они очень маленькие и тусклые — настолько тусклые, что их не видно невооруженным глазом. И это несмотря на то, что они составляют около 73% всех звезд Млечного Пути.

Поскольку они маленькие, они горят медленнее и температура в них ниже, чем в звездах, подобных нашему Солнцу. Из-за этого они имеют значительно более длительный срок службы.

Продолжительность жизни нашего Солнца оценивается примерно в 10 млрд лет. Ожидается, что красные карлики будут жить триллионы лет. Долгая продолжительность жизни красных карликов, наряду с их огромным изобилием в галактике, предполагает, что если на другой звезде есть жизнь, то она может появиться на планете, вращающейся вокруг звезды красного карлика.

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