Журналист взломал банковский счет с помощью голоса, сгенерированного искусственным интеллектом

В разговоре с банком вместо своих ответов он использовал голосовые файлы, сгенерированные с помощью технологий ИИ.

Журналист издания VICE Джозеф Кокс доказал, что можно обмануть банки в США и Европе, использующие голосовой идентификатор для входа в аккаунт.

Он выложил запись эксперимента, как с помощью звуковых файлов, сгенерированных искусственным интеллектом (ИИ), обошел систему защиты Lloyds Bank в Великобритании.

Джозеф позвонил по телефону на автоматическую линию обслуживания банка, где у него был открыт счет. В разговоре с банком вместо своих ответов он использовал голосовые файлы, сгенерированные с помощью технологий ИИ.

Сгенерированным «своим» голосом Джозеф сказал банк «проверьте мой баланс», а также фразу «Мой голос — мой пароль» как голосовой пароль для идентификации. Система безопасности банка пропустила его в систему в аккаунт, включая балансы и список последних операций и переводов, с помощью поддельного голосового файла.

Кокс отметил, что для этой конкретной атаки мошеннику также понадобится дата рождения «мишени». Но благодаря многочисленным утечкам данных, брокерам или людям, делящимся личным данным в интернете, дата рождения часто доступна.

Как сообщал Курсор, финские эксперты по безопасности заявили, что хакеры начнут использовать технологии искусственного интеллекта для осуществления кибератак. Согласно докладу компании WithSecure, риски использования ИИ в преступных целях возрастают, а в ближайшие 5 лет мы услышим о мошеннических методах похищения цифровых активов совместно с ИИ.

Так, по словам исследователей, атаки с использованием ИИ — редкость, ведь нейросети еще не способны планировать и осуществлять кибератаки. Впрочем, в будущем злоумышленники разработают алгоритмы искусственного интеллекта, способные самостоятельно находить уязвимости, обходить защитные системы, собирать информацию со сломанных устройств и красть криптовалюту.

Ранее Курсор информировал о том, что искусственный интеллект назвал дату гибели цивилизации.

Также Курсор писал о том, что, по мнению ученых, искусственный интеллект может уничтожить человечество.