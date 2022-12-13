Золотая пленка: ученые решили проблему запотевших стекол очков

Ультратонкое золотое покрытие преобразовывает солнечный свет в тепло и нагревает поверхность стекол до 8°C.

Людям, которые носят очки, хорошо знакомо неприятное чувство от их запотевания. Исследователям удалось решить эту проблему с помощью специального ультратонкого покрытия.

Об этом сообщает Daily Mail.

Специалисты протестировали тончайшее покрытие, которое способно убрать досадное неудобство от запотевших очков.

Ультратонкая прозрачная пленка на основе золота абсолютно незаметна на очках, но при этом нагревает поверхность стекла до 8°C ине дает образовываться конденсату.

Это достигается благодаря тому, что золотое покрытие преобразовывает солнечный свет в тепло. Это намного лучше обычных методов защиты от запотевания, которые основаны на нанесении на поверхность молекул, притягивающих воду.

Команда исследователей из Университета Цюриха работала над конструкцией, которая могла бы защитить от образования конденсата заднее стекло автомобиля.

Они разработали покрытие, состоящее из тончайших кластеров золота, которые зажаты между двумя слоями оксида титана. Нанесение на стекла такого покрытия обеспечивает поглощение инфракрасного солнечного излучения, нагревая таким образом стекла до 8°C. Это полностью решило проблему образования конденсата.

Толщина покрытия не превышает 10 нанометров, что в 12 раз меньше, чем сусальное золото. Кроме очков, покрытие можно использовать для стекол автомобилей, поскольку оно полностью прозрачно.

Золото, конечно, стоит дорого, но его слой такой минимальный, что затраты на материалы остаются низкими, сообщили ученые.

Команда исследователей заявила: «Запотевание критично сказывается на широком спектре действий, где нужны прозрачные поверхности, в частности очки, окна, ветровые стекла, зеркала или оптические датчики.

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