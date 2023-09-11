Астрологи рассказали, в каком возрасте знаки Зодиака встречают свою вторую половинку

Пожалуй, каждый человек задумываться над тем, когда он встретит свою любовь. Ваш знак Зодиака и день рождения могут рассказать о начале отношений и...

Венера, Юпитер, Марс и Меркурий отвечают за появление любви в вашей жизни и играют важную роль в создании счастливых супругов. Астрологи составили прогноз, который поможет в этом разобраться.

Об этом пишет timesofindia.

Овен

Овны очень быстры и импульсивны. Они могут встретить свою вторую половинку в возрасте от 22 до 28 лет. Но супружеская жизнь может так и не сложиться, из-за их активности и не желания оставаться на одном месте в течение длительного времени. Овны прямолинейны и их не волнуют чувства и настроения других, но они всегда нуждаются в любимом человеке.

Телец

Тельцы встретят свою вторую половинку в возрасте от 30 до 32 лет. Они практичны, успешны и упрямы. Этот знак находит верных и преданных друзей благодаря своей настойчивости и терпению. Супружеская жизнь у них складывается хорошо.

Близнецы

У Близнецов изменчивое настроение и яркий темперамент. Они не могут усидеть на одном месте, а их амбиции ведут вперед. По своей природе они кокетливы и имеют не один роман. Встретить своего партнера они могут в возрасте от 27 до 32 лет.

Рак

Раки эмоциональны и устойчивы в своих чувствах и поэтому привязаны к семье и дому. Они встретят свою половинку в 20 лет. Этот знак известен своим трудолюбием, которое поможет добиться успеха в жизни.

Лев

Львы чувствительны, щедры и четки в своих действиях. В отношениях они страстны и преданные. Они нуждаются в любви, но им трудно выразить свои чувства из-за их упрямства. Львы встретят свою половинку в возрасте от 27 до 30 лет.

Дева

Девы обладают хорошими аналитическими способностями. Их нелегко обмануть и ранить. Возлюбленного человека Девы могут встретить в возрасте от 24 до 28 лет. Супружеская жизнь у них в большинстве обыденная, без безумных эмоций.

Весы

Весы решительны в своих действиях и обладают великолепной интуицией. Они встретят свою вторую половинку в возрасте от 26 до 31 года. Однако Весы редко бывают довольны своим браком.

Скорпион

Скорпионы решительны, независимы и энергичны. Они имеют магнетический характер и уверены в себе. Встретить свою половинку они могут в возрасте от 25 до 30 лет. Но всегда сталкиваются с проблемами в браке, из-за своих требований и потребностей.

Стрелец

Этот знак импульсивен, решителен и полон энтузиазма. Из-за своей откровенности у них много врагов. Стрельцы дружелюбны и общительны и встретят своего любимого человека в возрасте от 27 до 30 лет. Они часто женятся в последний момент и редко бывают довольны браком.

Козерог

Козероги сильные, решительные и независимые во всех своих действиях. Кроме того, что они трудолюбивы, они еще и мыслители. Из-за капризного поведения окружающие часто неправильно понимают их. Вторую половинку они встретят в возрасте от 22 до 26 лет. Семейная жизнь обычно беспокойна.

Водолей

Водолеи слишком чувствительны и их легко ранить. Этот знак часто теряет контроль над своими эмоциями и делает то, о чем тогда жалеет. Несмотря на то, что они общительны, они страдают от одиночества. Возлюбленного человека они могут встретить в возрасте от 27 до 30 лет.

Рыбы

Рыбы щедрые, отзывчивые и чувствительные. Они верны своим друзьям или любому, с кем общаются и имеют сильную связь. Как правило, Рыбы успешны в профессиональной жизни. Встретить вторую половинку они могут в 20 лет, супружеская жизнь складывается хорошо.