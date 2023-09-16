Гороскоп на 16 сентября: день, который подтолкнет нас к достижению целей

День, который постепенно – исподволь – подталкивает нас к действиям, направленным на достижение поставленных целей.

Правда, успех ждет только тех, у кого есть точный план действий и четкое понимание того, что нужно получить в конечном итоге. Тем, кто пока еще не приобрел ни того, ни другого, лучше продолжать планирование и выработку тактики и стратегии, которые помогут добиться желаемого. От общения с близкими – родными и любимыми – людьми в этот день звезды рекомендуют отказаться: отсутствие взаимопонимания оставит чувство разочарования общением, а так и до серьезных размолвок недалеко.

Об этом пишет ТСН.

Овен

Приступать к работе над новым проектом желательно во второй половине дня – с утра вам не хватит сил даже для решения самых простых вопросов, не говоря уже о более важных и серьезных задачах.

Телец

Между умственным и физическим трудом смело выбирайте первый: вам удастся решить сложную интеллектуальную задачу, которая в любое другое время показалась бы вам практически неподъемной.

Близнецы

Раздражительность, которая может овладеть вами сегодня, не даст сосредоточиться на выполняемой работе, поэтому желательно выбрать рутинные действия, не требующие серьезной концентрации.

Рак

Подписание важных документов, даже если оно было назначено заранее, лучше перенести на другое время: торопливость приведет к тому, что о принятом решении придется пожалеть, но времени для маневра не останется.

Лев

Любые переговоры – как профессионального, так и личного характера – желательно проводить в максимально неформальной обстановке, предпочтя офису ресторан, а квартире – парк или берег водоема.

Дева

Решая, как поступить в сложившейся ситуации – прежде всего, профессионального характера – руководствуйтесь исключительно своим собственным мнением, от чужих советов лучше отказаться.

Весы

Не стоит рассказывать о своих планах даже тем, кому вы безоговорочно верите: произнеся их вслух, вы потеряете энергию, необходимую для воплощения в жизнь новых проектов любого свойства.

Скорпион

Не пытайтесь взбодриться, устроив небольшой, но яркий скандал с кем-то из близких: его последствия могут оказаться не таким уж и безобидными, как может показаться на первый взгляд, так что лучше поостеречься.

Стрелец

Занимаясь делами, которые кажутся вам неотложными, помните о том, что отдыхать тоже нужно – хотя бы время от времени, в противном случае энергия, отпущенная на этот день, очень быстро иссякнет.

Козерог

Не стоит с распростертыми объятиями принимать человека, которого вы давно не видели: испытывая понятную радость от встречи, тем не менее, желательно вспомнить об обстоятельства, при которых вы расстались.

Водолей

От грустных мыслей. Которые могут одолеть вас с самого утра, можно избавиться чем-нибудь приятным и полезным одновременным: например, поработать в саду или связать пару носков на зиму.

Рыбы

От общения с близкими друзьями, даже если речь будет идти всего лишь о разговорах по телефону, сегодня лучше отказаться, особенно, если вы дорожите этими отношениями.