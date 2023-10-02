Гороскоп на 2 октября 2023 по картам Таро: все знаки Зодиака

Гороскоп на понедельник, 2 октября 2023 года, на основе карт Таро, указывает на радостные и позитивные события впереди для Раков, в то время как Ст...

Овен – карта дня Таро “Тройка мечей”

Ваш текущий день может оказаться вызовным, так как существует вероятность обмана или даже предательства со стороны человека, которому вы ранее доверяли. Постарайтесь научиться справляться с разочарованиями и выяснить, что привело к такому повороту событий.

Об этом пишет Слова и фразы.

Телец– карта дня Таро “Паж жезлов”

Для Тельцов, карта дня Таро представляет “Паж жезлов” и подразумевает готовность к положительным изменениям в сфере работы или даже домашних делах. Ваша жизнь движется в правильном направлении, и за это вас ждут заслуженные награды.

Близнецы – карта дня Таро “Туз пентаклей”

Для Близнецов, карта дня Таро – “Туз пентаклей”, что указывает на приятную финансовую удачу. Однако будьте осторожны и не поддавайтесь соблазну жадности и зависти, так как это может отпугнуть ваше благополучие.

Рак – карта дня Таро “Туз кубков”

Прекрасный день, который принесет радостные и позитивные моменты в вашу жизнь. Готовьтесь к тому, чтобы получить заслуженный подарок, но не забывайте также радовать близких.

Лев– карта дня Таро “Колесница”

Для Львов, карта дня Таро “Колесница” указывает на полный контроль над ситуацией и способность управлять ею. Вы способны успешно справиться с любым делом, которое возьметесь, благодаря вашей дисциплине и организованности.

Дева– карта дня Таро “Четверка мечей”

Для Дев, карта дня Таро – “Четверка мечей”, что может означать, что вы, возможно, стараетесь избегать каких-то проблем и игнорировать некоторые неприятные ситуации. Однако позволять всему развиваться само по себе не является лучшим решением; постарайтесь проявить активность и разобраться в сложностях.

Весы– карта дня Таро “Четверка пентаклей”

Этот день, безусловно, приготовил для вас приятные сюрпризы. Вы будете довольны результатами своей работы, бизнеса и финансовых аспектов. Судьба преподнесет вам щедрый дар, поэтому не упустите свой шанс.

Скорпион– карта дня Таро “Десятка кубков”

Для Скорпионов, карта дня Таро “Десятка кубков” обещает великолепный день, который пары влюбленных могут только мечтать провести. Лучше всего провести этот день в кругу семьи и близких, и вы обретете гармонию и взаимопонимание.

Стрелец – карта дня Таро “Страшный Суд”

Для Стрельцов, карта дня Таро – “Страшный Суд”, что подразумевает осторожность в ваших словах и поступках, так как в будущем вам, возможно, придется извиняться, если окажетесь неправыми. Главное, проявите терпение, разумность и дипломатичность.

Козерог– карта дня Таро “Дурак”

День обещает пройти гладко и успешно, дела будут продвигаться без преград, а проблемы, кажется, сами разрешатся. Очень важно принять верное решение, которое может повлиять на вашу судьбу.

Водолей– карта дня Таро “Королева жезлов”

Для Водолеев, карта дня Таро “Королева жезлов” обозначает отличный день, когда ваши начинания с легкостью увенчаются успехом. Ваша работа и карьера развиваются наилучшим образом, и деньги кажется летят к вам, так что лишь бы успевать их ловить.

Рыбы– карта дня Таро “Десятка пентаклей”

Для Рыб, карта дня Таро – “Десятка пентаклей”, что может предвещать появление неприятных новостей, исходящих от ваших близких. Это могут быть финансовые потери, отказ в помощи или конфликты, связанные с имуществом.