Гороскоп на 2 октября: день, который покажет, что вы сделали не так

День, когда человек может как будто бы со стороны увидеть свою жизнь, что позволяет реально оценить сложившуюся в ней ситуацию.

Его события покажут, насколько правильно мы живем: в нужном ли направлении движемся, добры ли к окружающим, не совершаем ли поступков, которых впоследствии будет стыдиться. Сделанные в результате выводы должны либо подтвердить правильность нашего жизненного выбора, либо опровергнуть его – с последующим исправлением совершенных ошибок.

Об этом пишет ТСН.

Овен

Рассчитывать сегодня – прежде всего, в профессиональных вопросах – придется исключительно на себя, окружающие будут слишком непостоянными, чтобы на них можно было положиться.

Телец

Прежде чем приступать к работе над новым проектом, проанализируйте итоги предыдущих дел – это поможет вам избежать совершенных ранее ошибок и справиться с новыми задачами на «отлично».

Близнецы

Сегодня, когда нельзя тратить время на раскачку – необходимо с самого утра составить максимально подробный план и активно действовать, в соответствии с его пунктами.

Рак

В отношениях с окружающими людьми придерживайтесь принципа «доверяй, но проверяй»: вполне возможно, что человек, к мнению которого вы решите прислушаться, преследует не самые благородные цели.

Лев

Необходимо обратить внимание на сон, приснившийся нынешней ночью: в нем вполне может содержаться подсказка относительно того, как поступить в непростой жизненной ситуации, в которую поставила вас жизнь.

Дева

Несмотря на начало рабочей недели, день не подходит для серьезных профессиональных дел: лучше взять отгул и посвятить его отдыху, если же сидеть без дела будет совсем невмоготу, заняться хозяйством.

Весы

Работа сегодня спориться не будет, зато можно потратить свободное время на наведение порядка в документах – как реальных, так и виртуальных, которые вы в спешке рассовали по компьютерным папкам.

Скорпион

В отношениях с любимым человеком может наметиться разлад – прежде чем обвинять его во всех смертных грехах, вспомните о том, что и вы кое в чем перед ним виноваты и спустите ссору на тормозах.

Стрелец

Неинтересные, но тем не менее, важные домашние и бытовые дела не могут вечно отлеживаться в долгом ящике – рано или поздно их нужно будет оттуда «достать» и довести до ума, и, похоже, это время пришло.

Козерог

Не стоит вмешиваться в чужую жизнь – раздавать советы и интересоваться интимными подробностями других людей, желательно вспомнить о существовании своей, и все встанет на свои места.

Водолей

Нынешний день несмотря на начало недели, не подходит для профессиональной деятельности – решение любых вопросов такого рода окажется ошибочным, зато хобби увлечет, но и принесет удовольствие.

Рыбы

Очень важно уделить время – если не весь день, то хотя бы его половину – своим друзьям и близким: общение с ними поможет вам сбросить накопившийся груз негатива и настроиться на позитив.