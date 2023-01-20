Гороскоп на 20 января 2023 по картам Таро: все знаки Зодиака

ОВЕН – Туз Жезлов

Туз Жезлов, выпавший вам в раскладе на пятницу, дает надежду на благополучный исход любого начинания.

Об этом пишет Слова и фразы.

Следовательно, смело воплощайте в жизнь даже самые безумные идеи – они непременно найдут поддержку среди вашего окружения. Гороскоп на сегодня предсказывает Овнам стабильное и гармоничное развитие ситуации, связанной с вашей деловой жизнью.

ТЕЛЕЦ – Верховный Жрец

Эта карта носит положительный характер, в особенности с точки зрения общественной деятельности. Гороскоп на завтра по Таро обещает Тельцам покровительство высших сил и благоприятный исход любому делу. Помните, именно в этот день судьба дает вам благословение на свершение чего-то принципиально важного, посему не стоит бояться открыто говорить о своих намерениях.

БЛИЗНЕЦЫ – Рыцарь Мечей

Рыцарь Мечей символизирует эмоциональные взлеты, которые помогут вам показать себя в совершенно новом и неожиданном облике. Сегодня вас ожидает возвышенное настроение, но для этого вы должны откинуть привычные способы мышления и действовать оригинально. И, что очень важно – сосредоточьтесь на своей цели полностью.

РАК – Тройка Мечей

Гороскоп на пятницу по картам Таро для Раков прогнозирует им нелегкий день, который они проведут в размышлениях и над своим прошлым, и над будущим. Возможно, существует что-то такое, что тянет вас вниз и не позволяет уверенно двигаться вперед. Раки окажутся перед нелегким выбором, который может прямым образом повлиять на дальнейшую жизнь и отношение окружающих. Будьте осторожны.

ЛЕВ – Король Денариев

Сегодня вы можете подвести итоги своего труда и порадоваться им. И, проведя инвентаризацию своих богатств, можете даже немножко отдохнуть от ежедневной гонки за успехом. Для Львов наступает период так называемого “сбора урожая”, то есть пришла пора пожинать плоды своих усилий. Если вы упорно трудились над чем-то, в пятницу это обретет признание со стороны ближайшего окружения.

ДЕВА – Двойка Денариев

Гороскоп на завтра для Дев предупреждает их о нестабильности и шаткости положения в обществе. Поскольку Денарии – масть, прямо указывающая на отношения с людьми (прежде всего на работе), а также на материальное положение, Двойка Денариев символизирует ухудшение дел именно в данных областях.

ВЕСЫ – Четверка Кубков

Представителям этого знака Зодиака стоит серьезно задуматься о назревающих проблемах. Карта предупреждает о том, что вам все-таки придется расплачиваться за ошибки, которые были допущены ранее. Обратите внимание также на эмоциональные переживания человека, который вам дорог.

СКОРПИОН – Тройка Жезлов

Скорпионы в последнее время очень требовательны к самим себе, так как всеми силами хотят достичь поставленной цели. Успех уже показался на горизонте – осталось приложить немного усилий, и вы получите то, о чем так давно мечтали. В работе вы определенно достигли первых существенных результатов, и Таро пророчат, что все усилия будут замечены теми, на чье внимание вы так рассчитываете.

СТРЕЛЕЦ – Мир

Карта Мир означает успех, серию позитивных событий, достижение цели. Вы давно готовились к чему-то очень важному и гороскоп на сегодня наконец-то пророчит вам воплощение в жизнь всех планов. Но стоит все же быть предельно аккуратными, ведь одно неверное движение способно напрочь изменить ход событий и отобрать у Стрельцов желаемое. Мир также символизирует новые знакомства, дальние (заграничные) поездки и пополнение багажа знаний ценной информацией.

КОЗЕРОГ – Дьявол

Карта Дьявол весьма пугающая, но в раскладе на пятницу для Козерогов она приобретает новый окрас. Так, гороскоп на завтра говорит о том, что вы пересмотрели свои жизненные приоритеты, однако этого от вас требовали обстоятельства. В настоящий момент главными в жизни Козерогов являются отнюдь не духовные цели, а исключительно материальные.

ВОДОЛЕЙ – Правосудие

Карта говорит о мере ответственности человека за свои поступки. Как вы поступаете с людьми, так и они будут поступать с вами. За все свои ошибки придется расплачиваться собственными мечтами, помните об этом. Вы получите то, что заслужили, ведь судьба очень справедливая дама. Семена настоящего были посажены в прошлом, и изменить это можно только упорным трудом и путем переоценки своего поведения.

РЫБЫ – Шут

Шут – весьма спорная карта, которая может обозначать как духовное облегчение, так и ухудшение положения в обществе. Гороскоп на сегодня говорит, что вам стоит научиться воспринимать события максимально трезво и реалистично, иначе есть риск, что вы окунетесь в мир собственных иллюзий и забудете о том, что самое важное, на самом деле, находится рядом.