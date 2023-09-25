Гороскоп на 25 сентября 2023 по картам Таро: все знаки Зодиака

Предлагаем подробнее рассмотреть гороскоп на понедельник, 25 сентября 2023 года, с использованием карт Таро, а также ознакомиться с более детальным...

ОВЕН – Влюбленные

Поблизости от вас появился незнакомец, который подталкивает вас к необдуманным действиям. Он действует подобно искусителю, пытаясь убедить вас делать то, что может привести к негативным последствиям. Несмотря на то, что он утверждает, будто решение остается за вами, он продолжает свои манипуляции.

Об этом пишет Слова и фразы.

ТЕЛЕЦ – Двойка жезлов

Для Тельцов, представленных картой “Двойка жезлов”, характерно ощущение нерешительности. Вам трудно принимать решения, выразить свои мысли или приступить к выполнению задач. Однако не стоит беспокоиться из-за этого. Иногда лучше занять нейтральную позицию и не торопиться с действиями.

БЛИЗНЕЦЫ – Десятка жезлов

Для Близнецов, представленных картой “Десятка жезлов”, этот день требует дисциплины и выдержки. Возможно, вам придется приложить все усилия или даже больше, чем обычно. Вы можете сами взяться за задачу, которая потребует максимальной отдачи, или вам поручат сложную задачу, которая в начале может показаться невыполнимой. Но если задача стоящая, то соберитесь с силами и сделайте решительный шаг.

РАК – Паж денариев

У вас появится отличный шанс, на который можно полагаться, даже если вы не ожидали такого развития событий. Следите за обстановкой и реагируйте немедленно, когда представится возможность, например, сделать выгодную сделку, оказать практическую помощь или оказать моральную поддержку.

ЛЕВ – Король мечей

Для Львов, представленных картой “Король мечей”, предстоит проверка на находчивость, знание тактики и умение использовать накопленный опыт. Готовьтесь к этому, разрабатывайте убедительные планы, собирайте аргументы и не забывайте применять свое обаяние и остроумие. Ваша уверенность и способность давать ясные решения будут непременно поддержаны. Покажите свой четкий ум в ситуации, которая давно требовала решения.

ДЕВА – Туз денариев

Для Дев, представленных картой “Туз денариев”, приходит момент ловить удачу. Этот успех может выпасть вам в разных сферах жизни. Выбирайте вложения и возможности, которые могут пригодиться для достижения ваших долгосрочных планов, особенно в работе и инвестициях. Это может стать фундаментом для вашего давно мечтаемого долгосрочного проекта.

ВЕСЫ – Девятка жезлов

Смело приветствуйте этот день с некоторой долей здорового скепсиса. Будьте бдительны и не раскрывайтесь даже перед теми, кого считаете надежными, чтобы избежать возможных опасностей. Если недавно у вас возникла ссора или другая неприятная ситуация, то особенно остерегайтесь вновь втягиваться в нее.

СКОРПИОН – Туз кубков

Для Скорпионов, представленных картой “Туз кубков”, этот день идеален для смелых шагов и принятия перспективных предложений, особенно в сфере отношений. Если вы умело общаетесь с людьми и слушаете свой внутренний голос, то в ближайшем будущем вас может ждать счастье.

СТРЕЛЕЦ – Семерка мечей

Для Стрельцов, представленных картой “Семерка мечей”, существует риск попытки мошенничества или обмана. При проведении переговоров или подписании договоров, будьте особенно внимательны и внимательно изучите все детали, включая мелкий шрифт, чтобы избежать неприятных сюрпризов. В некоторых случаях эта карта может также подсказывать, что иногда можно использовать хитрость или блеф, чтобы получить заслуженное уважение или не дать себя провести на ужас.

КОЗЕРОГ – Верховная жрица

Не стоит искать оправданий или объяснений для ваших решений – доверьтесь своей интуиции. Не рассеивайте эту силу на мелкие повседневные заботы; уделите время на размышления наедине с самим собой и обратитесь к своему внутреннему голосу. Сохраняйте ясность своих чувств и мыслей, и будьте добрыми к окружающим.

ВОДОЛЕЙ – Пятерка кубков

Для Водолеев, представленных картой “Пятерка кубков”, подготовьтесь к возможным разочарованиям. Если вы заранее радовались чему-то или считали, что все решено, то этот день может принести разочарование. Если вас по-настоящему разочаровали в важном вопросе, попробуйте принять это с достоинством и не старайтесь скрывать свои чувства перед другими. Чем более честно и открыто вы будете вести себя, тем быстрее сможете найти новые возможности.

РЫБЫ – Королева денариев

Для Рыб, представленных картой “Королева денариев”, важно не давать себя манипулировать и не слушать советы других. Сосредотачивайтесь на выполнении заранее заданных планов. Помните, что хорошее вино созревает со временем, и также будьте терпеливыми и усердными в развитии своих долгосрочных планов, чтобы в конечном итоге получить богатый урожай.