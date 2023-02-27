Гороскоп на 27 февраля 2023 по картам Таро: все знаки Зодиака

Он также поможет определить, как каждый знак справится с переходом от зимы к весне, а карты Таро дадут подсказки для правильной направленности энергии.

Овен

Аркан “Мир” завершает позитивный февраль для Овнов, помогая им обрести смысл жизни, найти свое предназначение и преодолеть препятствия. Карта советует Овнам наслаждаться каждым днем и развивать лучшие качества. Однако карта “Луна” предупреждает о возможных сомнениях, которые могут помешать достижению целей. Чтобы избежать ложного пути, Овнам нужно доверять только проверенной информации и предчувствиям, а не слухам. Карта “Суд” обещает успех в завершении сложных дел к концу недели, если действовать честно и активно развиваться.

Телец

Для Тельцов наступает прекрасная неделя благодаря картам “Солнце” и “Маг”. Первая обещает новые возможности и финансовое благополучие, а вторая — время перемен и выбора верного пути. Карта “Дурак” призывает к сосредоточенности и оценке своих сил, чтобы избежать ошибок и не упустить шансы на улучшение жизни. Как советует карта “Солнце”, Тельцам не стоит бояться новшеств и стремиться к новым вершинам, наслаждаясь каждым днем.

Близнецы

Карта “Иерофант” напоминает Близнецам о необходимости быстро действовать и составлять планы. В конце зимы они могут начать планирование, чтобы определить главные задачи и сосредоточиться на решении насущных проблем. “Звезда” – это личный ангел-хранитель Близнецов. С ее помощью они могут заняться делами спокойно и без беспокойства за их исход. Однако главное – не менять планы и не останавливаться на полпути к своей цели. “Луна” может сделать Близнецов заложниками своего настроения. Поэтому Аркан советует не верить слухам и действовать согласно своей интуиции. Умение слушать себя поможет избежать неприятностей и найти путь к счастью.

Рак

Карта “Маг” призывает Раков не откладывать перемены на потом и принять их прямо сейчас. Согласно этому Аркану, все мечты станут реальностью, если быть активными и не лениться. Умение идти вперед с высоко поднятой головой станет залогом новых успехов. “Влюбленные” обещают приятные перемены, если Раки будут действовать самостоятельно и выбирать то, что действительно важно. Аркан указывает на время перемен, которые помогут привлечь в жизнь счастье. Карта “Сила” завершает неделю. Этот Аркан призывает Раков не бояться трудностей, которые не только закаляют дух, но и помогают учиться на своих ошибках. Позитивный настрой и решительность помогут преодолеть временные препятствия и привлечь счастье.

Лев

Львам на этой неделе следует быть бдительными и не игнорировать предчувствия. Карта “Луна” указывает на возможность присутствия недобросовестных людей в окружении, которые могут обмануть и предать. Поэтому важно ограничить контакты с ними, чтобы избежать неприятностей. Карта “Смерть” не предвещает проблем, если Львы смогут отпустить прошлое и обновить свою энергию, как феникс. Оставив позади все, что мешает счастливой жизни, они смогут двигаться дальше без препятствий. Карта “Колесо фортуны” завершает неделю и открывает март, предоставляя Львам возможность столкнуться с неожиданными переменами. Аркан советует не спешить с выводами и активными действиями до тех пор, пока ситуация не прояснится.

Дева

Для Дев карта “Солнце” принесет отличные новости и приятные изменения. Эта карта указывает на возможность выбора любого пути развития и на необходимость отдыха, чтобы набраться сил перед новыми достижениями. Аркан “Император” говорит о том, что Девы могут получить поддержку от властных людей, перенять опыт старшего поколения и обрести счастье благодаря активной работе. Он также отвечает за благополучие в семье, при условии, что члены семьи находят общие точки соприкосновения и прекращают спорить. Карта “Смерть”, выпавшая в начале весны, обещает Девам долгожданные перемены. В жизни они избавятся от всего, что мешает счастью, и откроют новую главу своей жизни.

Весы

В карте “Луна” Весы должны следовать своей интуиции и знакам судьбы, чтобы достичь поставленных целей, избегая ошибок и тупиков, которые могут возникнуть из-за колебания уверенности. Аркан “Правосудие” указывает на то, что Весы получат заслуженную награду за свои усилия и должны действовать честно, чтобы избежать будущих ошибок и проблем. Карта “Колесница” говорит о том, что Весы должны действовать быстро и без промедления, чтобы сдвинуть дела с мертвой точки и покорить новые вершины.

Скорпион

Карта “Отшельник” призывает Скорпионов не поддаваться иллюзиям и не прислушиваться к чужому мнению. Теперь время определиться с планами и целями, работать спокойно в своем ритме. Аркан “Повешенный” указывает на необходимость не торопиться и заняться решением отложенных задач. После того, как ситуация стабилизируется, можно будет сосредоточиться на главных задачах. Позитивная карта “Звезда” говорит о том, что мечты Скорпионов могут сбыться без препятствий на пути. Совет Аркана – не сворачивать со своего пути и продолжать работать над запланированными делами.

Стрелец

Согласно картам Таро, Стрельцам не следует начинать неделю с активных действий. Карта “Отшельник” советует уединиться, отдохнуть, набраться сил и определиться с планами. Тихая обстановка поможет избавиться от всего, что мешает развитию, а также подумать о важных вещах. Однако карта “Повешенный” предупреждает, что Стрельцы могут оказаться в затруднительном положении, если будут спешить или доверять ненадежной информации. Поэтому важно быть бдительными и ответственными. Наконец, карта “Сила” завершает неделю, говоря о том, что Стрельцы смогут преодолеть любые трудности и найти счастье. Важно верить в себя, не сдаваться и действовать честно, не сворачивая с пути, пока цель не будет достигнута.

Козерог

В начале недели Козерогам не стоит паниковать, так как карта “Верховная жрица” предвещает позитивные изменения, которые можно достичь, если вы сможете подождать и быть терпеливыми. Важно успокоиться и дать ситуации стабилизироваться. Однако карта “Колесо фортуны” предупреждает о возможных быстрых переменах, которые могут пугать. Важно не спешить с решениями, чтобы избежать ошибок. Терпение и анализ помогут принять правильные решения и достичь успеха. Наконец, карта “Иерофант” указывает на необходимость получения помощи от мудрых наставников. Важно учиться на опыте старшего поколения, чтобы избежать ошибок и определиться с целями, не тратя время зря.

Водолей

На начало недели карта “Луна” призывает Водолеев не бояться неожиданных ситуаций. Чтобы избежать проблем, им нужно думать рационально и не даваться провокациям. Аркан “Суд” говорит, что текущие дела, вызывающие сомнения и тревогу, будут успешно завершены. Если представители Знака будут действовать честно и непредвзято, они будут победителями. Согласно карте “Маг”, наступило время активной работы. Водолеи должны использовать свои таланты и развивать новые способности, чтобы расширять свои возможности. Веря в себя и действуя по вдохновению своего сердца, они не останутся без удачи.

Рыбы

На начало недели Рыбы будут сталкиваться с трудностями. Карта “Дьявол” указывает на то, что следует контролировать свои плохие привычки и не даваться ими управлять своей жизнью. Карта “Маг” призывает Рыб не оставлять свои планы и идти к своей заветной мечте. Они должны раскрыть свои таланты и полностью погрузиться в свою работу, чтобы получать удовлетворение от своих достижений. Карта “Правосудие” указывает на важность ответственности и честности. Если представители знака будут честны перед собой и окружающими, они будут обретать благополучие и успех в своих делах.