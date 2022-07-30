Гороскоп на 30 июля 2022 по картам Таро: все знаки Зодиака

Астрологи пророчат, что Овны и Скорпионы смогут удачно завершить важные дела, а вот Близнецам и Водолеям стоит опасаться интриг, которые плетутся за их спиной.

Гороскоп на субботу, 30 июля 2022 года по картам Таро для всех знаков Зодиака приготовил ряд сюрпризов.

Об этом пишет Слова и фразы.

ОВЕН – Пятерка Жезлов

Овны 30 июля смогут получить ценный урок, который поможет им справиться с ранее поставленной задачей. Вы долго боролись с тем, чтобы пройти все ступени на пути к цели, и наконец в спину вам подул попутный ветер. Помните, что теперь вам нужно двигаться только вперед и не оглядываться на прошлое, иначе можете допустить ошибку.

ТЕЛЕЦ – Маг

Гороскоп на завтра для Тельцов пророчит им день, полон забот. Вам придется метаться со стороны в сторону, чтобы успеть со всеми делами, которые навалились, будто снежный ком. Но если все тщательно распланировать и не распылять внимание на мелкие препятствия – сумеете добежать до финишной черты победителем.

БЛИЗНЕЦЫ – Тройка Кубков

Близнецы в субботу, 30 июля столкнутся с мелкими проблемами со здоровьем. Возможно, вы почувствуете внезапную усталость, однако не спешите отчаиваться. Она является знаком того, что накануне вы приложили много усилий для достижения желаемого результата, а это всегда вознаграждается вселенной.

РАК – Верховная Жрица

Гороскоп на сегодня для Раков говорит о том, что вам пришла пора что-то кардинально поменять в своей жизни. Это может быть что угодно: от внешности до смены места работы или даже места жительства. Помните, что даже самые смелые шаги могут реализовать мечту всей вашей жизни.

ЛЕВ – Девятка Денариев

Гороскоп на субботу предостерегает Львов от конфликтов. Вы можете, сами того не желая, обидеть человека, который ничего плохого вам не сделал. А виной этому – ваша принципиальность и резкость. Будьте помягче, и тогда сможете выстроить прочную цепочку общения с полезными людьми.

ДЕВА – Тройка Жезлов

Девы в субботу наконец-то остановят свою гонку за призрачной целью, которую продолжали уже долгое время. Пришло время остановиться и перевести дух: ваше от вас никуда не уйдет, а тратя слишком много сил, вы можете пропустить нечто более важное. Старайтесь не терять бдительность, но и отдыхать тоже надо.

ВЕСЫ – Двойка Мечей

Гороскоп на завтра для Весов обещает им эмоциональную бурю, которая несколько выбьет вас из привычной колеи, но при этом поможет здорово взбодриться. В последнее время Весы нередко чувствовали опустошение, но этому периоду пришел конец. В вашу жизнь ворвется человек которые перевернет все с ног на голову и заполнит собой всю душевную пустоту. Осталось только спросить самих себя “вы к этому готовы?”.

СКОРПИОН – Солнце

Гороскоп на субботу для Скорпионов подготовил приятный сюрприз и даже не один. Во-первых, вы сможете довести до логического завершения давно начатый процесс и при этом выйдете в финале с максимальной выгодой. Во-вторых, вас ждет приятная встреча, которая покажет, насколько вы ценны для окружающих. Смотрите только, чтобы от всех успехов не вскружилась голова.

СТРЕЛЕЦ – Девятка Кубков

Стрельцы, ваша субботу, как говорит гороскоп, пройдет нелегко, но при этом довольно эффективно. Вы рискуете стать жертвой интриг, которые могут несколько запятнать вашу репутацию, однако если сумеете вовремя разглядеть своего потенциального обидчика – сможете предотвратить его удар и показать, насколько вы сильный соперник. А уж это точно благоприятно отыграется на вашем будущем.

КОЗЕРОГ – Восьмерка Жезлов

Гороскоп для Козерогов на сегодня подарит им волну свежих ощущений, по которым они давно скучали. Скорее всего, вас ждет приятная встреча с дорогими людьми, а также теплое и искреннее общение с любимыми. Проявите инициативу и организуйте какое-то мероприятие в тесном кругу – это точно пойдет вам на пользу и поможет сбросить неприятный эмоциональный балласт.

ВОДОЛЕЙ – Суд

Водолеи в июле смогут наконец-то продолжить делать то, что им нравится, но ранее обстоятельства препятствовали этому. Старайтесь сделать все, чтобы реализовать даже самые долгосрочные планы, иначе застрянете на одной ступени, где вам не будет хватать воздуха. Движение – именно то, что для вас сейчас необходимо, и чем активнее вы будете идти к цели, тем быстрее достигнете ее.

РЫБЫ – Звезда

Гороскоп для Рыб говорит о каком-то незавершенном деле, которое тянет вас назад и не позволяет перевернуть пройденную страницу жизни. Вам нужно резко, одним уверенным движением разрубить канаты, которые сковывают и не позволяют сделать то, о чем давно мечтали. Не бойтесь выкидывать “старый чемодан без ручки”, увидите, насколько вам без него станет легче.