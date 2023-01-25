Гороскоп на среду 25 января для всех знаков Зодиака

ОВЕН

День может быть тяжелым, принести суету и разочарования, если вы не будете искать способы укрепления собственных позиций, проявлять инициативу и настойчивость.

Об этом пишет Слова и фразы.

Вероятны препятствия, связанные либо с получением нового места, либо с достижением поставленной цели. Вечером не исключено ухудшение самочувствия. Если у вас есть возможность уединиться, воспользуйтесь ею.

ТЕЛЕЦ

Этот день обещает быть успешным: не будет никаких препятствий, неприятности обойдут вас стороной, получится все, что вы наметите. Женщины-Тельцы смогут весьма эффективно проявить свои таланты и способности. Вероятны новые увлечения или легкий флирт. Однако звезды предупреждают: не проявляйте свои эмоции слишком бурно – завязавшийся роман может принести вам много огорчений.

БЛИЗНЕЦЫ

День будет благоприятен для любви и работы: не будет никаких препятствий, неприятности обойдут вас стороной, получится все, что вы наметите. Вероятны финансовые потери. Если вы планируете сделать крупную покупку, подумайте, стоит ли тратить на нее так много денег, если пока можно обойтись и без нее. Женщинам-Близнецам предстоит новое увлечение или легкий флирт, приятный для обоих партнеров. Мужчин-Близнецов звезды предостерегают от слишком бурного проявления эмоций: завязавшийся роман может принести вам много огорчений.

РАК

Этот день должен быть полон успеха: не будет никаких препятствий, получится все, чего только ни пожелаете. В любви вы почувствуете себя счастливее всех, творчество доставит огромное наслаждение и принесет желаемые плоды, дети порадуют своими успехами. Но не теряйте много времени на развлечения и встречи, спешите реализовать себя.

ЛЕВ

День может быть тяжелым. Вероятно, в профессиональной сфере деятельности вы занимаете более скромное положение, чем то, на которое способны. Возможны препятствия, связанные либо с перемещением по служебной лестнице, либо с достижением поставленной цели.

ДЕВА

Гармоничный день. Вас будет отличать психическая уравновешенность, умение следовать традициям и общепринятым нормам. Смело беритесь за любое дело, так как везде вы сможете преуспеть и добиться успехов. Дела, которые появятся у вас, окажутся не слишком обременительными. Следовательно, вы не будете чувствовать себя измученными и уставшими в конце рабочего дня. Во второй половине дня может возникнуть необходимость пересмотреть отношения с друзьями.

ВЕСЫ

Сегодня вы сможете реально изменить к лучшему жизненную ситуацию. День будет благоприятен для крупных покупок и приобретений, раскрепощения, концентрации половой энергии. Звезды предостерегают Весов от слишком бурного проявления эмоций: завязавшийся роман может принести вам много огорчений.

СКОРПИОН

День крайне опасен для здоровья. Будьте осторожны и внимательны: любая царапина, которая может оказаться у вас на теле, заживать будет долго, не говоря уже о серьезных повреждениях. Во второй половине дня отмените все визиты, откажитесь от встреч. Уделите больше времени сну. Вероятность неблагоприятных вещих снов.

СТРЕЛЕЦ

День будет благоприятен для успеха в сфере профессиональной деятельности, в карьере, в личной жизни. Женщинам-Стрельцам предстоит новое увлечение или легкий флирт, приятный для обоих партнеров. Звезды предупреждают, что характерный для вас идеализм может помешать верно оценить достоинства и недостатки поклонника. Мужчин-Стрельцов звезды предостерегают от слишком бурного проявления эмоций: критика спутницы хороша в разумных пределах. Буря, непогода во сне или наяву — к неприятным новостям или встрече с сильным противником.

КОЗЕРОГ

Благоприятный день, связанный с усвоением космической энергии, обретением любви, прощением. Большинство Козерогов будет отличать психическая уравновешенность, умение следовать традициям и общепринятым нормам. День благоприятный для вступления в брак, зачатия, гармоничных семейных отношений. Крупные покупки могут быть удачными.

ВОДОЛЕЙ

День будет благоприятен для деловой и творческой активности. Возможно, что вы не встретите никаких препятствий. Неприятности обойдут вас стороной, получится все, что вы наметите. Можно на время забыть про ссоры, взаимное непонимание, размолвки.

РЫБЫ

Противоречивый, двойственный день. Первая половина дня может быть удачной для заключения новых контрактов и деловых переговоров. Вы сможете кого угодно убедить в чем угодно, а потому возможно решение важных вопросов с партнерами. Во второй половине дня значительно снизятся ваши жизненные силы. Разочарования будут переноситься с трудом. Вы постепенно потеряете чувство уверенности в себе, придет ощущение своей ненужности. Вам необходим отдых в уединении.