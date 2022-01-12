Гороскоп Павла Глобы на 12 января 2022: все знаки зодиака

Гороскоп на сегодня, 12 января 2022 года, прогнозирует Ракам насыщенный рабочий день. Тельцам не следует выяснять отношения.

День не подходит для активных действий и принятия быстрых решений, пишет Слова и фразы.

Овен

Сегодня Овны могут столкнуться с препятствиями, впрочем, если грамотно подойти к вопросу, то удастся все быстро урегулировать.

Телец

Астрологи не советуют Тельцам выяснять отношения. Сосредоточьтесь лучше на себе и собственных потребностях.

Близнецы

В этот день Близнецам предстоит сделать важный шаг для достижения своей цели. Одиноких представителей знака ждет любовная интрижка.

Рак

Раки сегодня будут полностью сконцентрированы на работе. Вас ждет много рабочих планов и проектов, так что отвлекаться на второстепенные дела будет некогда.

Лев

Львам придется в этот день принимать быстрые решения. Астрологи рекомендуют вам составить четкий план, чтобы ничего не упустить и все успеть.

Дева

Девам необходимо этот день провести с близкими людьми. Из-за вашей отдаленности от семьи, ваши отношения совсем скоро могут ухудшиться.

Весы

Весам стоит в этот день позаботиться о своем здоровье. Не откладывайте все на какой-нибудь другой период, лучше соберитесь и запишитесь на прием к врачу.

Скорпион

Скорпионы сегодня получат ответ на самый интересующий их вопрос. Также астрологи говорят, что вскоре вас ждет финансовое вознаграждение.

Стрелец

Стрельцам сегодня в первой половине дня улыбнется успех. Люди вокруг будут не только способствовать хорошему настроению, но и помогут воплотить в реальность ваши идеи.

Козерог

Козерогам нужно хорошо подумать над своими чувствами к человеку, с которым вы вместе. Если вы уже ничего не чувствуете, то не стоит никого обманывать.

Водолей

Водолеи сегодня получат одобрение своих идей. Они понравятся вашему руководству, так что вскоре вы сможете реализовать задуманное.

Рыбы

В этот день Рыбы могут спокойно заниматься привычными делами. Астрологи только предостерегают от споров в коллективе.

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