Гороскоп Павла Глобы на 4 февраля 2022: все знаки зодиака

День подходит для завершения начатых дел и подведения итогов.

Овен

Рабочие дела у Овнов будут продвигаться не слишком удачно. Вас ждет беспокойный день, поэтому лучше не планируйте сегодня никаких важных дел.

Телец

Сегодня астрологи не советуют Тельцам ничего давать в долг. Также не рекомендовано в этот день осуществлять какие-либо денежные переводы на другие счета.

Близнецы

Близнецов ждет встреча со старым знакомым. Это может быть одноклассник, одногруппник или даже ваша давняя любовь.

Рак

Астрологи говорят, что одинокие Раки могут отправиться на поиски своей судьбы. У вас есть все шансы сегодня встретить свою любовь.

Лев

Львам не стоит сегодня планировать много дел. Желательно заниматься своим телом и здоровьем.

Дева

Дев ждет спокойный день. На работе и в личной жизни никаких эксцессов не предвидится. Избегайте дел, которые не приносят вам удовольствия.

Весы

Весам стоит в этот день быть максимально внимательными. Особенно тщательно подходите к заполнению важных документов и проверяйте все цифры, чтобы не допустить ошибки.

Скорпион

Скорпионам сегодня стоит отдохнуть. Не стройте никаких основательных планов на день. Позвольте себе просто отдохнуть и насладиться моментом наедине с собой.

Стрелец

Астрологи советуют Стрельцам сегодняшний день провести с любимой половинкой. Приготовьте вместе завтрак или ужин, отправьтесь на шопинг или на прогулку по интересным местам.

Козерог

Чтобы преуспеть, Козерогам стоит записывать свои планы. В конце дня пересмотрите все записанное вами и определите что-то одно для вас самое необходимое в данный момент.

Водолей

Водолеев ждет не слишком успешный день. Можете рассчитывать на поддержку родных, которые помогут вам и подскажут правильные пути к решению проблемы.

Рыбы

В этот день астрологи не советуют вам отправляться в поездки. Если есть такая возможность – перенесите их на другой день.