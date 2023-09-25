Любовный гороскоп на неделю с 25 сентября по 1 октября: какие знаки ожидает удача

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Вполне реально достичь гармонии в личных отношениях, если спокойно выслушивать партнера и тактично выразить свое мнение.

Об этом пишет МЕТА.

Овен

На этой неделе для влюбленных Овнов могут стать многообещающими неожиданные события понедельника и вторника, но свой ход в отношениях звезды советуют им приберечь до пятницы или субботы: если он будет сделан по всем правилам этикета и оправдает чужие ожидания, ответная реакция будет очень приятной.

Телец

Тельцам звезды подсказывают, что на этой неделе им не стоит увлекаться спонтанными шагами и «широкими жестами» в любовной игре. Особая осторожность желательна в понедельник, вторник и воскресенье: один неверный шаг или отсутствие чувства меры - и ситуация может повернуться непредсказуемым образом.

Близнецы

На этой неделе звезды рекомендуют Близнецам воздержаться от любовной инициативы в среду и четверг. Это дни, когда велика вероятность совершить ошибку или погнаться за иллюзией, в лучшем случае - не добиться поставленной цели по загадочной причине или создать себе в отношениях мнимые препятствия.

Рак

На этой неделе влюбленным Ракам станет труднее управлять своими эмоциональными реакциями в пятницу и субботу. Вполне благоприятные для легких непродолжительных романов, эти дни могут создать им проблемы в долгосрочном стабильном союзе. Лучше выбрать для свидания другой день, например, воскресенье.

Лев

На этой неделе любовные отношения наименее предсказуемы для Львов в понедельник, вторник и воскресенье. Их может взволновать ход партнера или удивить собственная реакция на события. возможны нестандартные случаи в пятницу и субботу. К счастью, вероятность приятных сюрпризов выше, чем плохих.

Дева

На этой неделе звезды советуют влюбленным Девам дождаться воскресенья: в этот день они обретут надежду или источник настоящих положительных эмоций. В начале недели ситуация непредсказуема. В среду и четверг проблематичен честный диалог. В пятницу и субботу стоит избегать двойственных ситуаций.

Весы

Весам не стоит пропускать удачные моменты для проявления любовной инициативы в понедельник и вторник, но помня, что любой их шаг способен дать непредсказуемый побочный эффект. В пятницу и субботу возможна проверка на баланс интересов в паре, первый ход в любовной игре имеет смысл отдать партнеру.

Скорпион

На этой неделе самые яркие и неожиданные моменты ждут влюбленных Скорпионов в понедельник, вторник и воскресенье. При этом часто задавать тон будет партнер, лишая Скорпиона удовольствия быть в равноправных отношениях. В среду и четверг возможны минуты уныния, а в пятницу и субботу - ненужной суеты.

Стрелец

На этой неделе самые показательные события произойдут в личной жизни Стрельцов в пятницу и субботу, а реакция самих Стрельцов на происходящее может оказаться более заметной в воскресенье. Возможна неоднозначная ситуация, связанная с прошлым. Наименее удачные дни для свидания - среда и четверг.

Козерог

На этой неделе звезды советуют влюбленным Козерогам контролировать свои чувства в пятницу и субботу. Не стоит отправляться в эти дни на свидание или делать важный шаг, если вы не уверены, что сможете сдержать негативные и неоднозначные эмоции. Самым подходящим днем для свидания будет воскресенье.

Водолей

На этой неделе Водолеи могут не подавлять свои любовные импульсы в понедельник и вторник, но им стоит готовиться к неожиданному результату и дальнейшему отзвуку своей инициативы в воскресенье. Возможно, лучше выбрать для романтики пятницу или субботу: будет меньше сюрпризов и побочных эффектов.

Рыбы

На этой неделе Рыбам лучше планировать свидание на воскресенье. Многие Рыбы будут нуждаться в общении с партнером в среду и четверг, но не исключено, что они подавят свои чувства, будут скованными или скрытными. В пятницу и субботу во всем важен баланс, в цене искренность чувств и быстрота реакций.