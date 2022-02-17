Названы главные неряхи по знаку зодиака

Некоторых людей раздражает, когда какая-то вещь лежит не на своем месте и они не могут лечь спать, если посуда не помыта. Других же такие мелочи совершенно не беспокоят, они спокойно относятся к «творческому беспорядку» и могут несколько дней не убирать.

Астрологи рассказали, какие представители гороскопа принадлежат к последним.

Об этом сообщает «Wday.ru».

Лев

Творческие Львы могут в один день полностью сменить обстановку в квартире или перекрасить стены, потому что к ним, вдруг, придет вдохновение. Из-за подобных вспышек представители знака Зодиака, могут оставить разбросанные после ремонта материалы вокруг, потому что вдохновение уже ушло. В мыслях Львов тоже порой может быть некая непоследовательность, вполне отвечающая легкому хаосу вокруг. Однако Львы легко прощают себе эти маленькие недостатки, потому что считают себя прекрасными во всем.

Весы

Представители этого знака Зодиака ненавидят убирать с детства. Они готовы заняться любым делом лишь бы не пылесосить и не мыть полы. Убирать за собой вещи в шкаф, Весы, зачастую, также не приучены — одежда комплектами может складироваться на тумбочке у их кровати. Интересно то, что представителям знака некомфортно в абсолютной чистоте, а легкий беспорядок необходим им для того, чтобы хорошо себя чувствовать.

Стрелец

У Стрельцов обычно столько важных и интересных дел, что они попросту не замечают третью кружку из-под кофе на столе или обертки от конфет в самых неожиданных местах. Однако их это абсолютно не смущает, ведь домой они приходят только поспать и помыться, а жизнь вне стен квартиры считают гораздо увлекательней, чем внутри.

Водолей

Водолеи могут похвастаться организованностью и ответственностью в сфере профессиональной деятельности, однако в том, что касается уборки они абсолютно безответственны. У них всегда оплачены счета, но не всегда помыта посуда. В то же время, Водолеи зачастую заморачиваются интерьером жилья, любят делать его уютным и красивым. Творческое начало не позволяет представителям знака поддерживать в доме идеальную чистоту, однако они точно знают, где лежат документы, ключи и прочие необходимые вещи.

Рыбы

Флегматичные Рыбы готовы неделями не убирать – они не понимают, зачем класть одежду в шкаф, если завтра все равно придется ее надевать. Посуда может быть не помыта, пока не кончится, и пыль вытирается только тогда, когда необходимо взять какие-то вещи с полки. Однако Рыбы всегда знают, где лежат важные документы. А когда они “раскачаются” и настроятся на уборку – их будет просто не остановить.

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