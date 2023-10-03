Прирожденные миллиардеры: 4 знака Зодиака, которым везет в бизнесе

Астрологи рассказали, кто может стать счастливчиком в финансовом вопросе.

Астрологи на основе анализа дат рождения миллиардеров пришли к выводу, кто может стать счастливчиком в вопросе финансов. В списке четыре знака Зодиака.

Об этом пишет МЕТА.

Дева

Дева считается одним из самых богатых зодиакальных знаков. Из долларовых миллиардеров приблизительная доля в 12% принадлежит родившимся под этим знаком. Им удалось достичь богатства посредством своего трудолюбия, коммуникабельности и обаяния, отмечают специалисты. Поэтому следует стараться, чтобы быть в этой когорте счастливчиков.

Овен и Водолей

Овны и Водолеи идут дальше в рейтинге самых богатых людей планеты, им принадлежит доля в 8%. В частности, Водолеи легко могут заработать огромное состояние благодаря своему широкому кругозора и дружелюбию. У них такая любовь к свободе, часто не сковывающая себя семейными узами, поэтому ничто не может отвлечь от заработков. Овны славятся своей настойчивостью. Могут добиться всего сами с помощью своего трудолюбия. Однако в их арсенале – не без хитрости и ловкости.

Рыбы

Рыбы тоже часто фигурируют в списках богачей. По словам астрологов, этот знак настойчив и упрям. Такие люди легко могут заработать огромное состояние, а для этого нужна лишь смекалка, которая приведет к успеху. Кроме того, они имеют невероятную интуицию, поэтому преследуют успех как охотники свою добычу.