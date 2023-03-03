Тотальное безденежье: три знака Зодиака окажутся на краю бедности до конца недели

Астрологи рассказали, что до конца недели сразу три знака Зодиака могут оказаться на краю бедности. Их ждет тотальное безденежье. Кому стоит опасаться и как избежать рисков — читайте ниже.
Об этом пишет УНИАН.
Овен
Овны рискуют остаться без денег из-за того, что слишком добры. Вас могут обмануть близкие друзья. Не стоит помогать всем, кто об этом просит. Думайте, в первую очередь, о себе.
Астрологи советуют Овнам внимательно следить за своими финансами и не разбрасываться деньгами. В погоне за одобрением вы готовы отдать последнее тому, кто якобы в этом нуждается. Однако среди ваших друзей есть нечестный человек, который попросту наживается на вашей отзывчивости.
Дева
Девам стоит внимательно следить за своим здоровьем. Вы можете пострадать из-за своей беспечности. Если вы понимаете, что с вашим организмом что-то не так, сразу же идите к врачу. Не стоит думать, что все пройдет само собой.
Порой лучше потратить немного денег на консультацию и поддержку здоровья, чем потом остаться без копейки из-за лечения уже запущенных проблем с организмом.
Козерог
Астрологи предупреждают Козерогов о том, что они могут слишком увлечься шоппингом. Вы любите тратить деньги, а потому каждый поход в магазин заканчивается тем, что вы опустошаете свой кошелек.
До конца недели вам не стоит тратить деньги. Откажитесь от шоппинга, покупайте лишь самое необходимое. Это убережет ваши сбережения и даже поможет накопить немного денег.