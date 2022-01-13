Всегда все говорят в лоб: названы самые честные знаки зодиака

Некоторые люди предпочитают годами жить, обманываясь сладкой ложью, и не замечая лицемерия окружающих. Но другие терпеть не могут обман и всегда говорят правду в лицо.

Астрологи назвали самых честных представителей знаков Зодиака, пишет Апостроф.

Лев

Как родители иногда дают непрошенные советы своим детям, пытаясь уберечь их от неправильного выбора, так и Львы, порой, рубают “правду-матку” в лицо своим близким, независимо от того, просят их об этом или нет. Чаще всего, они делают это с лучшими намерениями, как аргументы могут наводить собственные истории и в порыве рассказать свои секреты.

Рак

Это один из самых благородных знаков Зодиака. Раки искренние, честные и верные друзья. Они никогда не выдадут секрет близкого человека, сумеют поддержать и не переступят через ваши отношения из-за собственной выгоды. Также, представители этого знака никогда не будут льстить близким людям. Они скажут правду, но сделают это мягко и деликатно, не обижая человека.

Козерог

Представители этого знака Зодиака часто страдают от лжи. Привыкнув жить “по правилам”, обладая честью и достоинством, ложь никак не вписывается в картину мира Козерогов. Они не будут поддерживать отношений с обманщиками, а своих близких будут всячески оберегать от этого. Сами же представители гороскопа всегда говорят правду, даже если она неприятна другому человеку.

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