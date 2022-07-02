40-летний мужчина из Беэр-Шевы обвиняется в убийстве своей матери

Около восьми вечера подозреваемый вызвал МДА в дом своей матери. Прибывшие на место медики и спасатели обнаружили мертвую женщину с травмой лица.

70-летняя женщина была найдена мертвой в пятницу вечером возле своей квартиры в Беер-Шеве. Ее сын, около 40 лет, был задержан для допроса по подозрению в убийстве. В настоящее время полиция проводит расследование по подозрению в убийстве.

Около восьми часов вечера сын вызвал МДА для проведения операции на улице Овда. Следователи полиции собирают и анализируют улики.

Ранее на севере Израиля произошла серия инцидентов со стрельбой. 40-летний Басам Каблан, брат бывшего главы городского совета Бейт-Янна, был застрелен недалеко от города, расположенного в Верхней Галилее. В результате инцидента еще один человек получил серьезные ранения и был доставлен в больницу в бессознательном состоянии. Полиция расследует обстоятельства происшествия.

«Курсор» информировал, что ЦАХАЛ во время ночного рейда в Дженине арестовал 17 палестинцев. У них было изъято оружие, с которым преступники нападали на военных.

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Ранее Курсор сообщал, что в Турции предотвратили попытку похищения бывшего посла Израиля. Согласно информации, Иран направил в страну агентов под видом бизнесменов, туристов и студентов для убийства израильтян в отместку за убийство революционного гвардейца Хасана Саида Ходаяри и другие действия, приписываемые Израилю Исламской Республикой.