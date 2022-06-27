ЦАХАЛ во время ночного рейда в Дженине арестовал 17 палестинцев

Утром в понедельник израильские войска провели масштабную антитеррористическую операцию в Иудее и Самарии. Арестованы 17 разыскиваемых палестинцев и изъято несколько единиц огнестрельного оружия.
Об этом проинформировали в Армии обороны Израиля.
В лагере беженцев Джалазон на севере от Рамаллы, солдатами были задержаны четверо палестинцев, подозреваемых в причастности к террористической деятельности. Обнаруженное при задержании оружие было конфисковано.
В то же время спецназ ЦАХАЛа из бригады Голани провел операцию в Дженине по аресту трех разыскиваемых палестинцев. При этом военнослужащие подверглись обстрелу из проезжавшего мимо автомобиля, пострадавших нет.
Трое палестинцев были арестованы по подозрению в террористической деятельности в лагере беженцев Дхейша недалеко от Под Бейт-Лехема(Вифлеем), сообщили в ЦАХАЛе.
У одного задержанного было изъято охотничье ружье и самодельный пистолет-пулемет «Карло».
Силы безопасности активизировали операции по противодействию террористическим атакам после смертоносной волны терактов, из-за которых с середины марта по начало мая погибли 19 человек. Рейды сосредоточены на районе Дженин, откуда родом многие нападавшие.
«Курьер» писал, что Израиль и Саудовская Аравия обсуждают военный альянс для противостояния Ирану — Guardian.
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