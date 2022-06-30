Авария в Герцлии: пять человек травмированы и доставлены в больницу

Пять человек, пострадавших из-за аварии с участием двух автомобилей и пешеходов, доставлены в больницу Меир. Врачи сообщили, что пострадавшие имеют травмы легкой и средней тяжести, и их жизни ничего не угрожает.

В результате аварии в Герцлии, где столкнулись два автомобиля, пять человек получили травмы.

Два пешехода в возрасте около 50 лет получили ранения средней тяжести в результате ДТП. Прибывшие на место происшествия бригады МАДА оказали раненым необходимую медицинскую помощь.

Также парамедики сообщили, что три человека с легкими ранениями были доставлены в Медицинский Центр Меир. Они получили травмы головы.

Серьезных травм, к счастью, нет, у всех участников аварии определены легкие и средние травмы.

«Курсор» сообщил, что ребенок, которого забыли в машине в Эладе, умер. Друг отца ребенка попросил одолжить машину, и в этот момент он обнаружил ребенка. Она была доставлена в больницу в критическом состоянии, но медикам не удалось спасти ее жизнь.

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