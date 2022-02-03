Роман Протасевич собирается подать в суд на авиакомпанию Ryaniar

Роман Протасевич заявил, что в результате действия частной компании (Ryanir) был де-факто «депортирован» — на основании этого факта целая команда юристов готовит иск против авиакомпании.

Блогер Роман Протасевич, основатель белорусского оппозиционного телеграм-канала NEXTA, который был задержан в Минске, планирует подать иск против Ryanair.

‘Представители авиакомпании сделали так, что в итоге я был депортирован частной компанией и не смог добраться до места назначения. Сейчас рассматриваются многие пункты, по которым можно подать иск»

Он добавил, что целая группа юристов готовит иск против авиакомпании.

Журналист отметил, что «необходимо расследовать очень большой объем информации, в основном в связи с тем, что компания все еще иностранная».

Протасевич добавил, что пока не готов раскрыть все детали предстоящего процесса.

Курсор ранее писал, что в Беларуси отреагировали на решение США вывезти семьи дипломатов. Ранее власти Соединенных Штатов приказали семьям своих государственных служащих в Беларуси покинуть страну из-за опасений возможного вторжения России в Украину.

Кроме того, Лукашенко назвал организаторов протестов в Беларуси и Казахстане. Он сказал, что за всем этим стоят некие «государства» и их спецслужбы. Правда, какие конкретно государства он имел ввиду – не совсем ясно. Скорее всего, это был очередной намек на «коллективный Запад».

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