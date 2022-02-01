В Беларуси отреагировали на решение США вывезти семьи дипломатов

Ни дипломатам США, ни дипломатам других государств в Беларуси ничего не угрожает. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз.

Об этом пишет РИА Новости.

«Беларусь — не первая страна, где был изменен график работы представительств США. Американская сторона имеет право принимать такие решения. Нас это полностью устраивает. Мы выполним все наши обязательства по защите наших дипломатических представительств, как мы делали это в прошлом. Так что ни американским, ни другим дипломатам здесь ничего не угрожает. По многим оценкам, Беларусь — гораздо более безопасная и гостеприимная страна, чем США», — сказал Глаз.

По его словам, «жизнь показывает, что американская сторона не владеет ситуацией в нашем регионе».

«И в последнее время она принимает решения, которые очень далеки от реальности, без серьезной и объективной оценки реального положения дел. Они основаны на чисто политизированном подходе и желании искусственно обострить ситуацию и создать истерию ради собственной выгоды», — сказал пресс-секретарь.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что США, Великобритания и Канада ввели новые санкции против Мьянмы. После госпереворота в феврале прошлого года страны запада начали вводить санкции против военного правительства Мьянмы, которое находится у власти до сих пор и не предприняло никаких шагов по нормализации политической ситуации в стране.

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