ШАБАК: ХАМАС вербует детей арабов-израильтян

Расследование ШАБАК выяснило, что ХАМАС вербует детей а позже использует их для сбора информации о деятельности ЦАХАЛа и осуществления террористических актов.

ХАМАС намеренно вербует арабов-израильтян, у которых один из родителей родился в Израиле, а другой — в Газе или на территории, находящейся под контролем Палестинской автономии (ПА).

Об этом пишет Arutz Sheva.

Согласно внутреннему документу ШАБАК (Агентство безопасности Израиля), представленному израильскому правительству, этих арабов вербуют для осуществления террора и разведывательной деятельности. В некоторых случаях их вербуют во время посещения семьи в Газе, используя их чувство идентификации с жителями Газы в свете напряженности в сфере безопасности.

В данных рассматривается список террористических действий ПА на территории Израиля до 1967 года, которые имели место в 2020 году и до мая 2021 года. Эти мероприятия включали в себя фактические акты террора или сбор разведданных для ХАМАС, а иногда проводились во время раундов боевых действий с террористической организацией.

Эта деятельность включала использование оружия — как огнестрельного, так и другого — а также сбор информации о деятельности ЦАХАЛа и передвижении его сил. Кроме того, ХАМАС требовал, чтобы эти дети сообщали о местах падения ракет на территории Израиля. В некоторых случаях террористические атаки были осуществлены.

Курсор также писал, что командир ХАМАСа осужден за убийство израильского подростка в 2019 году. Ахмад Асафра, согласно решению суда, признан виновным в убийстве Двиру Сореку, так как хотя он и не присутствовал во время убийства, он причастен к организации этого теракта.

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