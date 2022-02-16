В Сдероте мужчина умер во время экзамена по вождению

59-летний мужчина сдавал экзамен по вождению, когда внезапно потерял сознание. Экзаменатор быстро вызвал бригаду MDA и пока медики ехали пытался реанимировать мужчину, однако спасти его не удалось.

В среду утром на юге Израиля во время сдачи экзамена по вождению мужчина потерял сознание и умер. Инцидент произошел в городе Сдерот, на бульваре Херцог, когда 59-летний мужчина сдавал экзамен по вождению.

В середине экзамена мужчина потерял сознание, что заставило экзаменатора позвать на помощь. В ожидании прибытия первой помощи экзаменатор попытался реанимировать водителя, но безуспешно.

Позже на место происшествия прибыли парамедики MDA, которые эвакуировали водителя в медицинский центр «Барзилай» в Ашкелоне, где ему констатировали смерть.

Юваль Хадад, фельдшер АМР, прибывший на место происшествия, сказал: «Когда мы приехали, мы увидели на водительском сиденье мужчину около шестидесяти лет без сознания. Нам сказали, что он потерял сознание во время экзамена по вождению, и экзаменуемый позвонил в центр экстренной помощи MDA и получил по телефону инструкции по проведению сердечно-легочной реанимации».

«Мы вытащили его из машины и провели продвинутые методы реанимации и продолжали бороться за его жизнь до прибытия в больницу, где персонал больницы продолжил реанимационные мероприятия.»

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