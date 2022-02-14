Минобороны укрепит бомбоубежища в Сдероте после гибели ребенка

После длительного расследования было принято решение, согласно которому правительство Израиля выделит почти 60 млн шекелей на замену окон в бомбоубежищах Сдерота.

Министерский комитет подписал предложение об укреплении окон бомбоубежищ в городе Сдерот, сообщает офис министра обороны Бенни Ганца.

Эти меры были приняты спустя восемь месяцев после того, как ребенок, Идо Авигаль, был ранен и убит осколком, пробившим укрепленное окно в бомбоубежище его семьи во время боев в мае.

Программа обойдется в 57 миллионов шекелей (17,5 миллионов долларов) из бюджета Министерства обороны.

Эти средства будут предоставлены непосредственно жителям Сдерота, которые смогут использовать их для установки более толстых 32-миллиметровых стальных панелей на окна своих бомбоубежищ, сообщает офис Ганца.

Эта программа будет доступна только жителям Сдерота, а не каких-либо других населенных пунктов в районе сектора Газа, и она будет распространяться только на большие многоэтажные здания в городе.

Военное расследование гибели Авигаля показало, что более мощные взрывчатые вещества и различные типы ракет, используемые террористическими группировками в секторе, требуют более толстых стальных листов.

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