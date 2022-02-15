В сети появилось видео драки между работниками стройки в Иерусалиме

Работники нескольких строек в Иерусалиме устроили драку, которую запечатлели на видео прохожие.

Работники нескольких строек в Иерусалиме устроили драку, причин которой пока неизвестны.

Прохожие сняли происшествие на видео.

Об этом сообщает телеграм-канал Израильские трудовые будни.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что арабские террористы атаковали израильских солдат в районе Абу Дис.

Также читайте о том, что раскрыт план террористов ХАМАСа по атаке на израильтян за границей. Террористическая группировка ХАМАС собиралась атаковать израильских граждан на Филиппинах. Серию операций боевики начали готовить еще в 2017 году, вербуя в свои ряды местных.

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