В сети появилось видео драки между работниками стройки в Иерусалиме

Работники нескольких строек в Иерусалиме устроили драку, причин которой пока неизвестны.
Прохожие сняли происшествие на видео.
Об этом сообщает телеграм-канал Израильские трудовые будни.
Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что арабские террористы атаковали израильских солдат в районе Абу Дис.
Также читайте о том, что раскрыт план террористов ХАМАСа по атаке на израильтян за границей. Террористическая группировка ХАМАС собиралась атаковать израильских граждан на Филиппинах. Серию операций боевики начали готовить еще в 2017 году, вербуя в свои ряды местных.
Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.