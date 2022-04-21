91-летняя женщина, пережившая Холокост, умерла при осаде Мариуполя

91-летняя жертва Холокоста, пережившая нацистскую оккупацию Мариуполя в 1941 году, умерла во время российской осады украинского города.
Ванде Обиедковой было 10 лет, когда нацистские войска вошли в Мариуполь и начали облаву на евреев, но ей удалось спастись, спрятавшись в подвале. Тысячи евреев из города были депортированы и убиты, включая мать Обиедковой.
Женщина, которой был 91 год, снова пряталась в подвале, когда русские солдаты несколько недель бомбили город. 4 апреля она скончалась.
«Через 81 год после нацистского режима она умерла. Умирая в подвале, замерзая, моля о воде, пережившая Холокост спросила: «Почему это происходит?». Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины.
По оценкам, до российского вторжения в Украине проживало около 10 тысяч человек, переживших Холокост.
Ситуация в Мариуполе становится все более тяжелой для оставшихся жителей, планы эвакуации города находятся под вопросом, поскольку российские и украинские власти не могут прийти к соглашению.
Ранее Курсор писал, что Украина заявила, что российские обстрелы Мариуполя не дали возможности провести эвакуацию. Эвакуация женщин и детей, остающихся заложниками в осажденном городе Мариуполь, опять сорвана обстрелами российской армии. Сообщается, что завтра Украина продолжит переговоры о спасении людей.