91-летняя женщина, пережившая Холокост, умерла при осаде Мариуполя

Ванда Объедкова скончалась, укрываясь в холодном подвале с небольшим количеством воды во время российской бомбардировки города. Это произошло спустя 81 год после оккупации нацистами города.

91-летняя жертва Холокоста, пережившая нацистскую оккупацию Мариуполя в 1941 году, умерла во время российской осады украинского города.

Ванде Обиедковой было 10 лет, когда нацистские войска вошли в Мариуполь и начали облаву на евреев, но ей удалось спастись, спрятавшись в подвале. Тысячи евреев из города были депортированы и убиты, включая мать Обиедковой.

Женщина, которой был 91 год, снова пряталась в подвале, когда русские солдаты несколько недель бомбили город. 4 апреля она скончалась.

«Через 81 год после нацистского режима она умерла. Умирая в подвале, замерзая, моля о воде, пережившая Холокост спросила: «Почему это происходит?». Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины.

По оценкам, до российского вторжения в Украине проживало около 10 тысяч человек, переживших Холокост.

Ситуация в Мариуполе становится все более тяжелой для оставшихся жителей, планы эвакуации города находятся под вопросом, поскольку российские и украинские власти не могут прийти к соглашению.